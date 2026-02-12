부산 영도 앞바다서 어선 전복…80대 선장 심정지
3톤 어선이 290톤 운반선과 충돌 추정
부산 영도 인근 해상에서 소형 어선이 전복돼 80대 선장이 심정지 상태로 구조됐다. 해경은 인근을 항해하던 유조선과의 충돌 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
12일 부산해양경찰서에 따르면 이날 오후 12시6분쯤 영도구 생도 북동쪽 약 3㎞ 해상에서 어선 A호(3t·연안통발·암남항 선적)가 전복됐다는 신고가 접수됐다. 신고는 사고 해역 인근을 지나던 부산 선적 241t급 원유 운반선 B호가 “어선이 전복돼 있다”고 해경에 알리면서 이뤄졌다.
해경은 즉시 연안구조정과 경비함정 2척, 중앙해양특수구조단을 현장에 급파했다. 구조대는 오후 12시14분쯤 해상에서 엎드린 채 떠 있던 선장 C씨(81)를 발견했다. 당시 C씨는 구명조끼를 착용하지 않았으며 의식과 호흡이 없는 상태였다. A호에는 C씨 혼자 승선하고 있었던 것으로 조사됐다.
해경은 C씨를 연안구조정으로 옮겨 심폐소생술(CPR)을 실시하며 육지로 이송했고, 대기 중이던 119구급대가 인근 병원으로 옮겨 치료 중이다.
해경은 사고 해역을 운항하던 293t급 석유제품운반선 D호가 A호와 충돌해 전복이 발생한 것으로 보고 있다. 현재 두 선박의 항적 기록과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 원인을 확인하고 있다.
해경 관계자는 “충돌 여부와 안전 수칙 준수 여부 등을 종합적으로 조사할 계획”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
