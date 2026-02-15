“가족 목소리도 믿지 마세요”… 정부가 알려주는 보이스피싱 예방법
금융 당국은 금전 수요가 높아지는 설 명절을 노려 보이스피싱, 스미싱 범죄가 기승을 부릴 것으로 보고 예방수칙을 발표했다.
금융위원회와 금융감독원은 15일 주요 피해 사례를 중심으로 범죄의 위험성을 경고했다. 최근 들어 인공지능(AI) 조작을 통해 목소리를 변조해 돈을 송금하라고 하는 경우가 늘어나고 있다. 범죄자들은 AI를 활용해 자녀가 납치된 것처럼 꾸며 심리적 동요를 일으키는 수법을 구사한다.
또 검찰이나 금감원을 사칭한 범죄자들은 수사 중이라는 이유를 들며 전화를 끊지 못하게 하는 경우가 많다고 한다. 이 과정에서 모텔 투숙을 요구한다면 이는 외부로부터 피해자를 고립시키려고 하는 수단이라는 것이 금융 당국의 설명이다.
금융 당국은 타인의 계좌로 대출금을 송금하라고 말하거나, 보증금 등을 명목으로 선입금을 요구한다면 사기가 확실하다는 점을 인지할 필요가 있다고 전했다. 애플리케이션 설치를 하라고 부탁하거나 출처가 불분명한 링크(URL)를 보내는 경우도 늘고 있다.
정부는 이런 피해를 사전에 막기 위해 보이스피싱 예방 10계명을 만들었다. 명의도용·수사 전화는 일단 끊기, 모텔 투숙 요구는 100% 사기, 가족도 AI 조작 의심하고 일단 끊고 직접 확인, 타인 계좌로 대출금 상환 요구는 사기, 대출용 공탁금·보증금 요구는 무시, 앱 삭제·설치 지시는 단호히 거절, 불분명한 URL 절대 클릭 금지, 법원등기 반송 연락은 법원에 직접 확인, 신청 안 한 카드는 일단 전화 끊기, 불안할 땐 ‘안심차단서비스’ 가입 등 총 10가지다.
금융 당국은 스미싱 범죄 가능성도 언급했다. 최근 빗썸 코인 오지급 사고 발생 이후 “보상금을 지급한다”며 URL 클릭을 유도하는 메시지는 “100% 사기에 해당한다”고 강조했다. 금융위 관계자는 “최근 횡행하는 범죄 수법을 숙지하고 침착하게 대응하면 상당수의 피해를 방지할 수 있다”며 “보이스피싱 피해가 의심될 경우 주저 없이 경찰 또는 금융회사 직원에게 도움을 청하고, 경찰·금융회사 직원을 믿고 그 안내에 따라 침착하게 대응해 주실 것을 당부드린다”고 말했다.
이와 별개로 금융 당국은 설 연휴를 맞아 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 위해 약 95조원 규모의 특별 자금을 공급한다고 밝혔다.
