‘최고 성능’ 삼성전자 HBM4, 오늘 미국으로 출항

세계 최초 HBM4 양산 출하 개시

최대 13Gbps 속도 구현…업계 최고

올 하반기 7세대 HBM4E 샘플 출하

삼성전자의 HBM4. 삼성전자 제공

삼성전자가 생산한 6세대 고대역폭메모리(HBM4)가 12일 엔비디아를 향해 떠났다. 세계 최초로 HBM4 출하를 시작하며 차세대 HBM 시장에 첫 깃발을 꽂은 것이다. 동작 속도 역시 초당 최대 13기가비트(Gb)로 업계 최고 수준의 성능을 갖춘 것으로 평가된다.

12일 충남 삼성전자 천안캠퍼스에서 HBM4 제품이 양산 출하되는 모습. 삼성전자 제공

삼성전자는 전거래일보다 1만800원(6.44%) 오른 17만8600원으로 장을 마감해 사상 첫 ‘17만 전자’에 올라섰다. 장중 17만9600원까지 치솟아 ‘18만 전자’ 직전까지 갔다. 외국인 투자자가 이날 2조4000억원 가까이 순매수했다. 이날 삼성전자 시총은 약 1057조원을 기록해 1000조원대로 복귀했다.

이재원 신한투자증권 연구원은 “삼성전자가 장중 7% 이상 급등하며 5500포인트 돌파를 주도했다”며 “더 성능 좋은 AI를 위해 더 많은 반도체를 필요로 하는 상황이 반영된 것”이라고 분석했다.