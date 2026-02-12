“조정석, 노래할 데 없으면 이리 와”…연예계 ‘직장인 밴드’ 탄생
가수, 배우, 작곡가, 방송인이 한 무대에 섰다. ‘직장인 밴드’를 자처한 아묻따밴드가 음악이라는 공통된 꿈으로 새로운 출발을 알렸다.
아묻따밴드는 12일 서울 종로구 SA홀에서 첫 디지털 싱글 ‘알고 있잖아’ 발매 기념 쇼케이스를 열고 데뷔 무대를 공개했다. 홍경민(베이스·리더), 조영수(키보드), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 연주를 맡고 배우 차태현이 객원 보컬로 참여했다. 이들은 지난달 KBS2 ‘불후의 명곡’ 배우 특집에서 결성과 동시에 우승을 차지하며 존재감을 알렸다.
밴드는 홍경민의 오랜 꿈에서 출발했다. 그는 “동료들과 밴드를 만드는 게 오래된 꿈이었는데 좋은 멤버들을 만나 큰 복을 누리는 기분”이라고 말했다. 차태현은 “얼떨결에 이 자리에 있지만 아묻따 덕분에 음원이 하나 더 생겨 고맙다. 무대를 할 수 있다는 게 감사하고 신기한 일”이라며 “우리가 아이돌도 아닌데 이렇게 많은 관심을 받는 게 놀랍다”고 했다.
데뷔곡 ‘알고 있잖아’는 조영수가 작곡하고 멤버들이 작사에 참여한 스타디움 팝 록 장르의 곡이다. 사랑을 향해 멈추지 않고 달려가는 마음을 담은 세레나데로, 차태현의 소년미 넘치는 보컬이 더해져 곡의 완성도를 높였다.
첫 라이브 무대를 마친 멤버들은 데뷔의 설렘을 감추지 못했다. 김준현은 “굉장히 오래전부터 밴드를 동경했는데, 40대 중반에 이렇게 대형 가수 형·동생들과 함께 하니까 신나면서도 마지막에 살짝 울컥했다”고 말했다. 밴드 야다 출신 전인혁 역시 “데뷔하는 설렘을 20년 만에 느꼈다”며 벅찬 감정을 전했다.
아묻따밴드는 성과보다 ‘지속 가능한 즐거움’을 목표로 삼았다. 홍경민은 “구체적인 목표를 정해두기보다 우리끼리 계속 즐겁게 음악을 하는 것이 가장 큰 꿈”이라고 했다. 김준현도 “합주를 3시간, 회식을 8시간 할 만큼 함께하는 시간이 행복하다”며 “기회가 된다면 록 페스티벌 무대에도 서고 사비를 들여서라도 해외 콘서트도 해보고 싶다”고 말했다.
아묻따밴드는 드라마 ‘슬기로운 의사생활’ 속 직장인 밴드인 ‘미도와 파라솔’이 연상된다는 말에 “악플 달릴 것 같다”면서도 “그렇게라도 아묻따밴드가 이름을 좀 알렸으면 좋겠다”고 전해 폭소를 자아냈다. 김준현은 “조정석씨 노래 부를 밴드 없으면 여기로 와라. 열려 있다. ‘미도와 파라솔’ 활동을 안 한다면 우리가 밀어줄 수 있다”며 러브콜을 보내기도 했다.
멤버들은 다음 객원 보컬로 배우 장혁과 개그맨 문세윤 등을 콕 집어 언급하며 벌써부터 다음 무대를 향한 기대감을 키웠다. 이 유쾌한 밴드의 첫 디지털 싱글 ‘알고 있잖아’는 13일 오후 6시 발매된다.
