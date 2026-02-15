지난해보다 짧아진 명절 연휴…“여행보다는 가족·친척 만날 것”

한국리서치, ‘2026년 설 계획’ 조사 결과

설 명절 앞두고 있던 지난 12일 부산역에 설 명절 귀성길로 부산을 찾는 방문객들을 환영하는 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스

설 연휴(6일)나 추석 연휴(10일)보다는 짧아서인지

여행을 계획 중인 비율은 지난해보다 크게 줄어든 것으로 집계됐다.

한국리서치가 최근 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026년 설 계획’ 조사 결과에 따르면, 이번 설에 따로 사는 가족을 만날 예정인 응답자는 전체의 70%로 집계됐다. 오차범위를 감안할 때 지난해 설(68%)이나 추석(68%)보다 비슷하거나 오히려 높은 수치다.

연휴 기간 가족과 친척을 만나 ‘세배를 드릴 예정’이라는 응답은 69%로 오히려 지난해 설(65%)보다 4% 포인트 증가했다.

표본오차는 95% 신뢰수준에서 최대 ±3.1% 포인트다.