배우 박정민, 충주맨 만났다가 충주시 홍보대사 됐다
배우 박정민(39)이 충북 충주시 홍보대사로 위촉됐다.
최근 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 출연한 박정민이 충주시 홍보대사 위촉 제안을 수락해 향후 2년간 홍보대사로 활동하게 됐다고 12일 충주시가 밝혔다.
앞서 박정민은 지난 3일 ‘충TV’에 출연해 ‘충주맨’ 김선태 주무관과 대화에서 본적이 충주이고 부모님 등 가족이 충주에 거주하고 있다고 말했다. 김 주무관이 홍보대사 역할을 제안하자 흔쾌히 수락하고 위촉장도 받았다.
충주시는 박정민의 성실하고 신뢰감 있는 이미지가 지역 브랜드와 잘 맞아 평생학습과 문화도시로서의 이미지를 확산하는 데 긍정적인 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.
2011년 독립영화 ‘파수꾼’으로 데뷔한 박정민은 영화 ‘동주’ ‘그것만이 내 세상’ 등 다수 작품을 통해 연기력을 인정받았다. 최근 개봉한 ‘휴민트’에서는 북한 국가보위성 조장 박건 역을 맡아 열연했다.
박정민은 13일 CGV 충주교현점과 메가박스 충주연수점을 찾아 단독 무대인사에 나설 예정이다. 박정민은 “고향과 같은 충주를 알리는 역할을 맡게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “충주가 가진 매력을 많은 분께 전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
