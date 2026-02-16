북·미 대화 염두에 둔 北열병식…과시보다 ‘실전 전력’ 무게
최대 규모 열병식, 메시지는 ‘절제’ 관측
협상 의식한 열병식, ‘이미 가진 힘’ 강조
강경 신호 자제, 실전 전력 부각 전망
제9차 조선노동당 대회를 맞아 열릴 이달 북한 열병식은 공개된 전략 자산을 실전 전력으로 굳히는 연출에 초점이 맞춰질 것이라는 관측이 나온다. 김정은 북한 국무위원장이 향후 북·미 협상 국면을 고려해 새로운 위협을 부각하기보다 이미 보유한 전략 자산의 운용 능력을 강조하는 연출을 택할 가능성이 크다는 분석이다.
군 소식통은 16일 “이번 열병식은 새로운 변수를 던지기보다는 북한이 현재 보유한 군사력을 어떤 수준까지 끌어올렸는지를 확인하는 계기가 될 가능성이 크다”며 “동향을 지속적으로 관찰 중”이라고 말했다.
군 당국은 북한이 제9차 당대회에 맞춰 사상 최대 규모의 열병식을 준비 중인 것으로 파악하고 있다. 이는 단순한 군사 과시를 넘어 대외 전략 메시지를 극대화하려는 의도로 풀이된다.
군 안팎에서는 단발성 기술 과시나 상징적 무기 공개보다는 기존 전략 자산이 일정 수준 이상으로 안정화됐다는 점을 대외적으로 인식시키려는 방향으로 연출이 이뤄질 가능성이 크다는 전망이 나왔다. 예컨대 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 특정 미사일을 부각하기보다 운용을 뒷받침하는 이동식발사대(TEL) 수량과 기동 안정성을 자연스럽게 노출하는 방식이다.
이 같은 예상은 김 위원장이 북·미 협상 국면을 의식해 전력의 실효성을 강조할 것이란 분석에 근거한다. 협상 국면에서는 군사력의 존재 자체보다 해당 전력이 실제 운용 가능한 수준에 도달했는지가 협상 지렛대의 효용을 좌우하는 핵심 변수로 작용할 수 있다. 김 위원장이 북·미 협상 여지를 남겨두는 선에서 분명하되 과도하지 않은 신호를 발신할 가능성이 크다는 관측이다. 수위를 급격히 끌어올릴 경우 미국의 대응 기조가 강경으로 기울 가능성도 배제할 수 없다.
북한 열병식은 단순히 군사력을 과시하는 행사가 아니라 김 위원장이 대외 메시지를 발신하는 정치적 무대로 기능해왔다. 미국과 한국을 동시에 겨냥한 전략적 신호가 담기는 창구인 셈이다. 군 관계자는 “김 위원장이 전력의 운용 가능성과 지속성을 보여주는 데 집중할 것으로 보인다”고 예상했다.
