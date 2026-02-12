골든차일드 출신 배우 봉재현, ‘하이앤드’ 팬 소통 시작
배우 봉재현(27)이 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 12일 합류해 팬들과 소통을 시작했다.
봉재현은 하이앤드 내 라운지와 DM(다이렉트메시지) 기능을 통해 친근하고 가까운 모습을 공유하며 팬들과 교류해 나갈 예정이다. 12~18일 DM 12개월 기간형 이용권을 구매한 고객에게는 봉재현 미공개 실물 포토카드가 한정 증정된다.
2017년 그룹 골든차일드로 데뷔한 봉재현은 가수와 배우 활동을 병행해 왔다. 웹드라마 ‘썸타는 편의점’을 시작으로 디즈니+ ‘3인칭 복수’, tvN ‘반짝이는 워터멜론’, 영화 ‘서울괴담’ 등에 출연했고 드라마 ‘조폭인 내가 고등학생이 되었습니다’를 통해 차세대 기대주로 발돋움했다.
특히 U+모바일 tv 드라마 ‘퍼스트 러브’에서 색다른 매력을 선보여 호평을 끌어냈다. 학교 괴담이라는 스릴러 요소와 로맨스의 감정선이 교차하는 에피소드에서 10대 소년의 풋사랑과 복잡한 심리를 섬세하게 표현했다는 평가를 받았다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
