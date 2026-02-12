[속보] 경찰, ‘이재명 대통령 피습 사건’ 관련 국정원·국회 등 압수수색
국정원·국회 정보위 등 압수영장 집행
가덕도 피습 사건, 정부 테러 재지정
당시 판단 과정 문서·전자자료 확보
‘이재명 대통령 피습 사건’을 수사 중인 경찰이 국가정보원과 국무조정실 대테러센터, 국회 등에 대한 압수수색에 착수했다.
국가수사본부 가덕도 테러 사건 수사TF는 12일 오후 4시30분쯤 국정원과 국무조정실 대테러센터, 국회 정보위원회 등에 대해 압수영장을 집행 중이라고 밝혔다. 국정원 부산지부와 부산 강서소방서 등도 압수 대상에 포함된 것으로 전해졌다. 경찰에서 생산된 관련 문서 역시 수사 범위에 포함돼 일부 경찰 기관도 압수수색 대상에 들어간 것으로 알려졌다.
앞서 2024년 1월 2일 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령은 부산 강서구 가덕도 신공항 부지 방문 일정 중 한 남성에게 피격됐다. 당시 정부는 해당 사건을 테러로 지정하지 않았다.
그러나 정부는 지난달 20일 국가테러대책위원회를 열어 이 사건을 테러방지법상 테러로 공식 지정했다. 2016년 테러방지법 제정 이후 국가가 특정 사건을 테러로 지정한 것은 약 10년 만이다. 합동 조사 결과 테러의 구성요건을 충족한다는 판단이 내려졌고, 추가 진상규명에 착수하기로 했다.
이에 따라 경찰은 TF를 구성해 배후·공모 세력 존재 여부, 과거 테러 미지정 판단 경위, 초동 대응 과정에서의 조치 적정성 등을 들여다보고 있다. 이번 압수수색은 당시 생성된 보고 문서와 전자자료 등을 확보하기 위한 조치로, 현장에서는 관련 자료 확보에 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 통신 기록은 이번 집행 대상에 포함되지 않은 것으로 알려졌다.
압수수색은 상황에 따라 내일까지 이어질 가능성도 있다. 경찰 관계자는 “당시 테러 미지정 판단 과정에서 생성된 문서와 전자 자료를 확보해 보고 절차에 문제가 있었는지 확인하고 있다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사