연천군, 농림부에 ‘노지 스마트농업 육성지구’ 지정 건의
김덕현 군수, 송미령 장관에 건의
경기 연천군이 DMZ 민간인통제보호구역을 활용한 헴프 대량 재배와 산업화를 위해 ‘노지 스마트 농업 육성지구’ 지정을 정부에 공식 건의했다.
연천군은 12일 송미령 농림축산식품부 장관이 청산면 푸르내마을을 방문한 자리에서 이 같은 내용을 공식 제안했다.
군은 농민이 DMZ 민간인통제보호구역에서 헴프를 대규모로 재배하고, 이를 지역 내 가공·연구·산업화 단계까지 연계하는 체계를 구축하겠다는 구상이다. 특히 노지 스마트 농업 기술을 접목한 컨소시엄을 구성해 생산성과 안정성을 높이고, 지속 가능한 농업·산업 생태계를 조성하겠다는 계획이다.
군은 이번 육성지구 지정이 실현될 경우 농가 소득 증대와 지역 일자리 창출은 물론, 그린바이오 및 식품 산업 기반 강화, 접경지역 특화 산업 모델 구축 등 다양한 파급 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. DMZ 인접이라는 지역적 특수성을 전략 산업과 결합해 차별화된 성장 동력을 마련하겠다는 전략이다.
김덕현 연천군수는 “연천군은 지난해 12월 농림축산식품부의 그린바이오 산업 육성지구로 지정된 이후 이를 구체화하고 확장할 후속 사업이 절실하다”며 “헴프 산업은 농업과 바이오·식품 산업을 연계할 수 있는 핵심 분야로, 연천군의 지역 여건과 DMZ 인접 특성을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 전략 산업”이라고 강조했다.
연천군 관계자는 “이번 건의는 단순한 농업 지원을 넘어 접경지역의 공간적 특성과 국가 정책 방향을 결합한 전략적 제안”이라며 “농림축산식품부와 지속적으로 협의해 육성지구 지정이 이뤄질 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
