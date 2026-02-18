[관가뒷담] ‘감감무소식’ 이주 지원책에 해수부 공무원들 ‘한숨’
부산시 ‘거주 인센티브’
발표 5개월째 감감무소식
이주한 직원들 볼멘소리
“정착금에 지원비 등 아직 받은 게 없어요.”
지난해 말 부산시로 이전한 해양수산부 공무원들 중 현지 이주를 결정한 이들 사이에서 볼멘소리가 나오고 있다. 지난해 9월 부산시가 약속했던 ‘거주 인센티브’가 아직까지도 지급되지 않은 탓이다.
설 연휴 마지막 날인 18일 복수의 해수부 관계자에 따르면 현재 지원이 이뤄진 부분은 아파트 임대 지원뿐이다. 부산시는 시비 350억원을 들여 가족이 이주하는 해수부 직원들에게 양정역 인근 아파트에 100가구 분량 임대를 지원하고 있다. 향후 4년간 임대를 지원한다.
당장 급한 불은 끌 수 있었지만 정작 기대했던 지원은 감감 무소식이다. 부산시는 우선 해수부 직원과 가족 1인당 400만원의 ‘이주정착금’을 지급하겠다고 발표했었다. 또 4년을 주거안정기간으로 정하고 해수부 직원 1인당 월 40만원도 지원키로 했다. 취학 자녀의 경우 자녀 1인당 일시금 150만원과 함께 향후 2년간 월 50만원의 ‘자녀장학금’도 제시했었다. 미취학 자녀도 ‘양육지원금’ 명목으로 2년간 월 50만원을 지급하겠다고 밝혔었다. 여기에 출산지원금, 중개·등기 수수료 지원책도 곁들였다. 이렇게 6종의 거주 인센티브를 받은 해수부 직원은 아직 없다.
부산시는 이르면 다음 달부터는 인센티브를 지급할 계획으로 알려졌다. 하지만 해수부 부산 시대가 시작된 지 2개월째 새로운 환경에 적응 중인 직원들 사이에서는 속도가 느리다는 불평이 나온다. 4인 가족이 부산시로 이주한 해수부 관계자는 “부동산 경기 침체로 세종시에서 살던 아파트가 안 팔려 살 집을 구하지 못한 채 월 160만원씩 월세를 내고 살고 있다”며 “한 숨이 나온다”고 말했다.
완전한 이주를 위한 대책 부재도 문제로 지적된다. 또 다른 해수부 관계자는 “지난해 발표한 우선·특별 공급은 아예 논의조차 없다고 들었다”고 전했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
