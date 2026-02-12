주식회사 한강–올인짐, 전략적 업무협약 체결
주식회사 한강과 올인짐은 헬스·웰니스 산업의 고도화와 회원 가치 극대화를 목표로 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 각 사의 핵심 역량을 결합해 ▲헬스·웰니스 기반 신규 비즈니스 모델 개발 ▲공동 마케팅 및 콘텐츠 협업 ▲회원 대상 차별화 서비스 제공 ▲장기적 파트너십 구축 등을 단계적으로 추진할 계획이다.
특히 이번 협약 핵심 협업 내용 중 하나로, 올인짐 회원을 대상으로 한 ‘무료 투자 세미나’가 공동 기획·운영된다. 해당 세미나는 기존의 고위험·고수익 위주의 투자 설명회가 아닌, 자산 흐름 이해, 사업 구조 분석, 리스크 관리, 실질적인 투자 판단 기준 등을 중심으로 한 실전형 교육 콘텐츠로 구성될 예정이다.
한강은 투자 및 사업 구조 설계 노하우를 바탕으로 세미나 콘텐츠를 제공하고, 올인짐은 현장 공간 및 회원 커뮤니티를 기반으로 참여 기회를 확대한다. 이를 통해 운동과 건강 관리에 국한되지 않고, 회원들의 장기적인 경제적 사고와 자산 관리 인식까지 함께 성장시키는 모델을 만들어간다는 계획이다.
한강 관계자는 “이번 협약은 단순한 사업 제휴를 넘어 회원들에게 실질적인 지식 자산을 제공하기 위한 협력”이라며 “무료 투자 세미나를 시작으로 신뢰 기반의 건강한 투자 문화 확산에 기여하고 싶다”고 밝혔다.
올인짐 관계자는 “회원들이 운동을 통해 몸을 관리하는 것처럼, 삶과 자산을 관리하는 사고방식까지 함께 성장할 수 있도록 돕는 것이 목표”라며 “이번 협약을 통해 올인짐은 단순 헬스장이 아닌 라이프스타일 플랫폼으로 확장해 나갈 것”이라고 전했다.
양사는 이번 업무협약을 시작으로 회원 전용 프로그램, 공동 프로젝트, 추가 사업 모델을 순차적으로 공개할 예정이며, 향후 헬스·웰니스와 투자·교육을 결합한 새로운 산업 모델을 지속적으로 선보일 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사