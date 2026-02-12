불붙는 아이스하키 전쟁…미국발 ‘그린란드·관세 더비’ 예고

12일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 아이스하키 첫 경기인 스웨덴과 이탈리아의 맞대결이 펼쳐지고 있다. 로이터연합

미국 남자 아이스하키 대표팀은 13일(한국시간) 라트비아와 조별리그 첫 경기를 시작으로 46년 만의 올림픽 금메달 사냥에 나선다. 미국은 이번 대회에서 북미아이스하키리그(NHL) 출신 선수들을 대거 포진시켜 올스타급 라인업을 완성했다.