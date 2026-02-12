인천에 ‘해사국제상사법원’ 설치 확정…2028년 개원 목표

해사법원 인천 유치 범시민촉구대회. 인천시 제공

설치가 확정된 법원의 정식 명칭은 ‘인천 해사국제상사법원’이다. 해상에서 발생하는 해사 사건은 물론 국제상사 분쟁까지 포괄적으로 관할하는 특수법원이다. 해사국제상사법원은 전국에서 인천과 부산에만 설치된다. 오는 2028년 3월 개원을 목표로 한

다.