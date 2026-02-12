설 연휴, 전북서 즐기는 겨울 여행…도 관광지 14선 추천
실내 문화공간부터 겨울 체험 명소까지
전통·자연·체험형 관광지 고루 선정
전북특별자치도가 설 명절 연휴를 맞아 가족·친지와 함께 머물며 즐길 수 있는 도내 관광지 14곳을 추천했다. 실내 문화공간, 겨울 체험 명소, 자연 속 힐링 코스를 고루 담아 연휴 일정에 맞춰 선택할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
전주에서는 100년 넘은 정미소를 문화공간으로 재해석한 색장정미소가 눈길을 끈다. 고가구와 민속품이 전시된 실내 공간에서 레트로 감성을 느낄 수 있어, 한옥마을 방문과 함께 짧은 일정으로도 만족도가 높다는 평가다.
군산 은파호수공원은 겨울에도 찾기 좋은 대표 산책 명소다. 호수를 따라 조성된 산책로와 야간 조명 경관이 어우러져 설 연휴 저녁 시간대 가족 산책 코스로 제격이다.
아이들과 함께라면 익산 왕궁보석테마관광지가 적합하다. 보석박물관과 체험시설, 놀이공간이 한곳에 모여 있어 실내외 이동 부담이 적고, 연휴 기간 가족 단위 방문객이 함께 시간을 보내기 좋다.
정읍의 국가유산 미디어아트관 ‘1894 달하루’는 역사와 문화유산을 빛과 영상으로 풀어낸 체험형 전시공간이다. 세대 간 취향 차이를 줄일 수 있는 실내 관광지로 꼽힌다.
겨울 체험형 명소도 포함됐다. 남원 바래봉 눈썰매장과 무주 초리넝쿨마을에서는 눈썰매와 얼음놀이, 겨울 먹거리 체험을 함께 즐길 수 있어 설 연휴 아이 동반 여행객에게 인기가 높다.
김제 지평선 새마루 스마트복합쉼터는 농특산물 판매와 휴식 공간을 결합한 복합시설로, 이동 중 잠시 들러 지역 먹거리와 휴식을 동시에 해결할 수 있는 거점 역할을 한다.
완주 삼례 비비정마을과 진안 부귀산 전망대는 겨울 풍경과 먹거리를 함께 즐길 수 있는 소규모 여행지다. 비비정마을은 농가레스토랑과 카페, 전망대가 이어져 하루 코스로 적합하고, 부귀산 전망대는 산행 부담 없이 탁 트인 조망을 즐길 수 있다.
이 밖에도 장수 방화동 생태길, 임실 임실창고 1964, 순창 썬웨이어드벤처글램핑, 고창 조양관 카페, 부안 휘목미술관 등이 설 연휴 추천지로 선정됐다. 일부 시설은 설 당일 휴무나 기상 상황에 따라 운영이 제한될 수 있어 방문 전 확인이 필요하다.
손미정 전북특별자치도 관광산업과장은 “전북은 짧은 이동으로도 전통문화와 자연, 체험을 함께 즐길 수 있는 관광지가 많다”며 “설 연휴 기간 전북 곳곳에서 머무르며 의미 있는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
