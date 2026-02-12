조국혁신당, 김관영 지사 등 ‘내란 동조’ 혐의 고발…전북도 “허위 주장” 반박

도지사·시장·군수 9명 고발 예고

전북도 “청사 폐쇄 없었고 계엄도 즉각 비판”

답변하는 김관영 전북특별자치도지사. 연합뉴스

조국혁신당이 김관영 전북특별자치도지사와 도내 기초자치단체장 등 9명을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 고발하겠다고 밝히자 전북도가 “사실과 다른 정치적 공세”라며 강하게 반발하고 나섰다.



조국혁신당 전북도당은 12일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “12·3 내란 당시 청사 출입을 통제하고 공공기관을 폐쇄한 전북도지사와 도내 8개 시·군 단체장을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 2차 종합특검에 고발할 것”이라고 밝혔다.



고발 대상에는 김관영 전북지사를 비롯해 이학수 정읍시장, 정성주 김제시장, 유희태 완주군수, 황인홍 무주군수, 최훈식 장수군수, 심민 임실군수, 심덕섭 고창군수, 권익현 부안군수가 포함됐다.



조국혁신당은 “지자체장은 위기 상황에서도 주민의 생명과 안전을 지켜야 할 헌법적 책무가 있음에도, 위헌성이 명백한 정부 지침에 따라 청사 폐쇄 조치를 이행했다”며 “그 책임 여부를 엄중히 가려야 한다”고 주장했다.



또 “내란 사태 이후 1년이 넘도록 단체장 누구도 청사 폐쇄 결정에 대해 충분한 설명이나 사과를 하지 않았다”고 지적했다.



이에 대해 전북도는 즉각 반박 입장을 내고 고발 예고는 사실관계에 반하는 주장이라고 밝혔다.



전북도는 “2024년 12월 3일 오후 11시 20분 행정안전부로부터 ‘청사 출입문 폐쇄 및 출입자 통제’ 지침이 전달됐으나, 도청은 관련 규정에 따라 평상시 수준의 방호 체계를 유지했다”며 “전북도청은 당시 폐쇄되지 않았고, 간부회의가 정상적으로 진행됐으며 상당수 공무원이 근무 중이었다”고 설명했다.



그러면서 “김관영 지사는 당일 오후 11시쯤 언론과의 통화에서 ‘종북 세력 척결을 이유로 계엄을 선포한 것은 납득할 수 없다’며 계엄을 강력히 비판했다”고 덧붙였다.



전북도는 이어 “청사 폐쇄 주장은 이미 허위로 확인된 사안”이라며 “이를 근거로 한 고발은 선거를 겨냥한 정치적 공세에 불과하다”고 반발했다.



전북도 관계자는 “전북도와 민주당 지방정부는 위헌적 계엄에 누구보다 앞장서 반대했고 헌정 질서 수호에 힘써 왔다”며 “허위 사실에 기반한 고발에 대해서는 단호히 대응하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 조국혁신당이 김관영 전북특별자치도지사와 도내 기초자치단체장 등 9명을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 고발하겠다고 밝히자 전북도가 “사실과 다른 정치적 공세”라며 강하게 반발하고 나섰다.조국혁신당 전북도당은 12일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “12·3 내란 당시 청사 출입을 통제하고 공공기관을 폐쇄한 전북도지사와 도내 8개 시·군 단체장을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 2차 종합특검에 고발할 것”이라고 밝혔다.고발 대상에는 김관영 전북지사를 비롯해 이학수 정읍시장, 정성주 김제시장, 유희태 완주군수, 황인홍 무주군수, 최훈식 장수군수, 심민 임실군수, 심덕섭 고창군수, 권익현 부안군수가 포함됐다.조국혁신당은 “지자체장은 위기 상황에서도 주민의 생명과 안전을 지켜야 할 헌법적 책무가 있음에도, 위헌성이 명백한 정부 지침에 따라 청사 폐쇄 조치를 이행했다”며 “그 책임 여부를 엄중히 가려야 한다”고 주장했다.또 “내란 사태 이후 1년이 넘도록 단체장 누구도 청사 폐쇄 결정에 대해 충분한 설명이나 사과를 하지 않았다”고 지적했다.이에 대해 전북도는 즉각 반박 입장을 내고 고발 예고는 사실관계에 반하는 주장이라고 밝혔다.전북도는 “2024년 12월 3일 오후 11시 20분 행정안전부로부터 ‘청사 출입문 폐쇄 및 출입자 통제’ 지침이 전달됐으나, 도청은 관련 규정에 따라 평상시 수준의 방호 체계를 유지했다”며 “전북도청은 당시 폐쇄되지 않았고, 간부회의가 정상적으로 진행됐으며 상당수 공무원이 근무 중이었다”고 설명했다.그러면서 “김관영 지사는 당일 오후 11시쯤 언론과의 통화에서 ‘종북 세력 척결을 이유로 계엄을 선포한 것은 납득할 수 없다’며 계엄을 강력히 비판했다”고 덧붙였다.전북도는 이어 “청사 폐쇄 주장은 이미 허위로 확인된 사안”이라며 “이를 근거로 한 고발은 선거를 겨냥한 정치적 공세에 불과하다”고 반발했다.전북도 관계자는 “전북도와 민주당 지방정부는 위헌적 계엄에 누구보다 앞장서 반대했고 헌정 질서 수호에 힘써 왔다”며 “허위 사실에 기반한 고발에 대해서는 단호히 대응하겠다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지