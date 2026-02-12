‘0→50%’ ESS 2차전 승자는 SK온… “K-LFP 전략 통했다”
1조원 규모의 제2차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 입찰의 승자는 SK온이었다. 앞선 1차 입찰에서 단 한 곳도 수주하지 못했던 SK온은 화재 안정성에 뛰어난 리튬인산철(LFP) 배터리와 국내 생산 전략을 바탕으로 절반이 넘는 물량을 확보하는 데 성공했다.
한국전력거래소는 12일 제2차 ESS 중앙계약시장 우선협상대상자를 각 컨소시엄에 통보했다. 정부는 이의제기 기간이 거친 후 2월 25일 최종 결과를 발표할 방침이다. 이번 사업은 전남도 내 6개 지역에 525메가와트(㎿), 제주도 40㎿ 등 총 565㎿ 규모의 ESS를 구축하는 프로젝트로 사업비는 약 1조원대에 달한다.
총 7곳이 사업지를 선정하는 이번 입찰에서 SK온은 3곳에 배터리를 공급하게 됐다. 확보한 물량은 284㎿로 전체 물량의 50.3%다. 1차 입찰에서 ‘0곳’ 수주를 기록했던 SK온은 2차 입찰에서 절반 이상을 수주하는 반전을 썼다.
지난 입찰에서 배터리 3사 중 유일하게 국내 생산 기반 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 배터리를 내세워 76%를 낙찰받은 삼성SDI는 2차에서는 3곳에 배터리를 공급하게 됐다. 수주 물량은 202㎿로 전체의 35.7%에 해당한다. 반면 LG에너지솔루션은 단 1곳(79㎿) 수주에 그쳤다. 1차 입찰 당시 2곳(24%)에도 못 미치는 성적이다.
SK온이 이번 2차 입찰에서 절반 이상이 넘는 물량이 확보한 이유로는 ‘산업·경제 기여도’ 및 ‘화재 및 설비 안전성’ 등이 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다. SK온은 2차 입찰에 참여하며 국내 서산 2공장 라인 일부를 전환해 올 하반기 중 3GWh 규모의 ESS용 LFP 배터리 생산 라인을 구축하겠다고 발표한 바 있다. 또 자사 ESS용 LFP 배터리에 국내산 소재를 사용하기로 결정했다.
SK온은 이번 입찰에서 기대 이상의 성과를 내면서 향후 수주 추이에 따라 생산용량을 최대 6GWh까지 확대하는 방안도 내부 검토 중인 것으로 알려졌다. 이는 국내 최대 규모다.
배터리 업계 관계자는 “1차 입찰에서 물량을 확보하지 못했던 SK온이 2차 입찰 평가기준을 면밀히 분석해 맞춤형 전략을 수립한 점이 주효했던 것으로 보인다”며 “오는 6월을 전후로 추가 ESS 중앙계약시장 입찰이 예고돼 있는 만큼 향후 국내 배터리 업체간 ESS 3파전 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
