컴투스홀딩스, 4분기 영업익 6억원… 흑자 전환

컴투스홀딩스는 지난해 4분기 매출 258억원, 영업이익 6억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 지난해 1~3분기 적자의 늪에 빠졌던 상황에서 오랜 만에 플러스를 봤다. 전년 동기 대비 매출은 27.2% 직전 분기 대비로는 31.8% 상승했다.

컴투스홀딩스는 “지난 4분기 대표작 ‘소울 스트라이크’가 걸밴드 QWER과의 컬래버레이션으로 뚜렷한 지표 상승을 보였다”면서 “관계기업 투자 손익 개선과 경영 효율화를 통해 매출 확대와 흑자 전환을 달성했다”고 설명했다.

작년 연간 기준으로는 매출 971억원, 영업손실 87억원을 기록했다. 전년도 영업손실(-128억원) 대비 적자 폭이 줄었다.