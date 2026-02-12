넥슨 연매출 4.5조 원 돌파… 신작·기존 IP 쌍끌이로 역대 최대 실적
넥슨은 지난해 연간 매출 4조 5072억원, 영업이익 1조 1765억원을 달성했다고 12일 밝혔다. 2024년 국내 게임사 최초로 매출 4조원 시대를 연 데 이어 1년 만에 6% 성장하며 성장세를 이어갔다.
특히 4분기 매출은 전년 동기 대비 55% 급증한 1조 1606억원을 기록했다. 영업이익은 674억원으로 흑자 전환에 성공했다. 지난해 모든 분기 매출이 1조원을 상회하는 경이로운 기록도 세웠다.
실적 성장의 일등 공신은 신작 ‘아크 레이더스’였다. 북미와 유럽 지역 4분기 매출이 전년 동기 대비 364% 폭증하며 지역별 최대 성과를 견인했다. 지난해 10월 출시된 이 게임은 두 달 만에 누적 판매량 1000만 장을 돌파했고 올해 2월 기준 1400만 장을 넘어섰다.
지난 1월에는 최고 동시 접속자 96만 명을 기록하며 서구권 시장의 주력 IP로 안착했다. 넥슨은 개발사 엠바크 스튜디오에 대한 전폭적인 지원과 축적된 퍼블리싱 노하우를 접목해 신규 IP를 글로벌 시장에 성공적으로 안착시켰다는 평가를 받는다.
기존 핵심 프랜차이즈의 종적 성장도 두드러졌다. ‘메이플스토리’는 국내에서 네 분기 연속 두 자릿수 성장을 이어갔으며 지난해 12월 대규모 업데이트 효과로 PC방 점유율 45.07%라는 역대 최고 기록을 세웠다.
해외 매출 또한 전년 대비 24% 증가하며 서구권과 일본 등 전 지역에서 고른 성과를 냈다. ‘던전앤파이터’ 역시 서비스 20주년을 맞아 한국 매출이 전년 대비 108% 증가하며 폭발적인 성장세를 보였고 중국 시장에서도 4분기 두 자릿수 성장률을 기록하며 회복세를 굳혔다.
넥슨은 2026년에도 ‘넥스트 빅 IP’ 확보에 속도를 낸다. 최근 중국에서 출시된 ‘데이브 더 다이버’ 모바일·PC 버전이 사전 예약자 150만명을 모으며 흥행 중이고 ‘아주르 프로밀리아’와 ‘빈딕투스: 디파잉 페이트’ 등 다수의 신작이 출시를 대기하고 있다.
넥슨 일본법인 이정헌 대표는 “지난해 아크 레이더스의 성공적인 론칭을 통해 넥슨의 글로벌 경쟁력을 확인할 수 있었다”며 “자사가 보유한 프랜차이즈의 지속 성장과 보다 많은 신규 IP 발굴로 국내외 유저들에게 더 큰 즐거움을 선사할 것”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사