영덕군민 86.18% “신규 원전 유치 찬성”…지역 발전 기대감 반영
경북 영덕군이 신규 원자력발전소 건설 후보지 유치와 관련해 실시한 군민 여론조사에서 86.18%가 찬성 의견을 나타냈다. 원전 유치가 지역 발전의 동력이 될 것이라는 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.
군은 지난 9일부터 10일까지 전문 여론조사기관 리얼미터와 리서치웰에 의뢰해 군민 1404명을 대상으로 전화 자동응답(ARS) 방식의 여론조사를 실시했다. 당초 13일까지 진행할 예정이었으나, 목표 표본 수가 조기 달성되면서 하루 앞당겨 종료됐다.
조사 결과, 리얼미터는 700명 중 85.5%, 리서치웰은 704명 중 86.9%가 찬성했다. 두 기관 모두 연령, 성별, 거주 지역 등 세부 항목별로 원전 유치 찬성 의견이 압도적으로 높게 나타났다.
지역별로는 영덕읍과 축산면이 87.9%, 88.1%로 가장 높았고, 강구·남정·영해·병곡면은 86.7%와 86.9%, 달산·지품·창수면은 75.3%와 83.8%로 조사됐다. 두 조사기관 모두 20대에서 찬성률이 가장 높았다.
찬성 이유로는 ‘인구 유입 및 지역경제 활성화’(리얼미터 56.6%, 리서치웰 58.5%)가 가장 많았으며, 이어 청년층 일자리 창출과 특별지원금·지방재정 확충 등 재정 이익, AI·반도체 등 국가 에너지 정책 차원 순이다.
반면, 반대 응답자들은 ‘환경·건강 우려’(43.5%, 42.7%)를 주요 이유로 꼽았다. 원자력발전소의 안전성, 정부 정책의 신뢰성 부족, 지역 내 주민 갈등 등이 다음을 이었다.
신규 원전 유치 논의 시 가장 중요하게 고려해야 할 요소로는 지역경제 및 일자리 효과(41.8%, 38.6%)가 1순위로 꼽혔고, 주민 안전·건강과 의견 수렴 절차 등이 뒤를 이었다.
군은 이번 여론조사 결과를 토대로 신규 원전 유치에 관한 동의안을 영덕군의회에 제출하고, 의회의 동의 과정을 거쳐 한국수력원자력에 원전 유치를 신청할 계획이다.
영덕군 관계자는 “군민의 압도적인 찬성 여론을 존중하고 반대 의견에도 귀 기울여 우려를 최소화하겠다”고 밝혔다.
이번 조사는 영덕군에 거주하는 만 18세 이상 남녀를 대상으로 진행됐으며, 응답률은 리얼미터 27.1%, 리서치웰 25.6%로 나타났다. 표본오차는 양사 모두 95% 신뢰수준에서 ±3.7%p다. 자세한 사항은 13일부터 영덕군청 홈페이지 고시·공고를 통해 확인할 수 있다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
