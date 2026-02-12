국민의힘 대전시당 “대전 죽이는 통합법안, 절대 반대”
국민의힘 대전시당이 대전·충남 행정통합이 졸속으로 추진되고 있다며 정부와 더불어민주당을 규탄하고 나섰다.
시당은 12일 대전역 서광장에서 행정통합 규탄 집회를 열고 속도전에 치우친 통합 논의에 대해 강한 우려를 표명했다. 시민들의 동의와 명확한 재정·권한 구조가 없는 행정통합은 결코 성공할 수 없다고도 주장했다.
이은권 국민의힘 대전시당위원장은 “지금 논의되는 대전·충남 행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아닌 수도권 일극 체제를 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 국가적 과제”라며 “속도를 앞세운 통합이 아니라 재정 지원의 실효성과 실질적 권한 이양, 통합 이후 변화에 대한 책임 있는 로드맵이 먼저 제시돼야 한다”고 강조했다.
지방분권의 핵심이 권한과 재정인 만큼 이 위원장은 관련 내용이 법 조문으로 명확하게 담겨야 한다고 목소리를 높였다. 시민이 이해하고 판단할 수 있도록 정보를 공개하고 직접 참여할 수 있는 구조가 마련돼야 한다고도 역설했다.
이 위원장은 “정부는 지역 균형발전을 국가 전략으로 강조해 왔지만, 실제로는 ‘선 통합, 후 보완’이라는 접근 방식이 반복되며 통합의 본질이 흐려지고 있다”며 “재정 구조와 권한 설계가 불명확한 상태에서 통합을 강행한다면 특별한 이름만 남고 내용은 비어 있는 제도가 될 수 있다”고 지적했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
