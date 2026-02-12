국민의힘 대전시당 “대전 죽이는 통합법안, 절대 반대”

국민의힘 대전시당이 12일 대전역 서광장에서 집회를 열고 정부와 여당의 행정통합 방식에 대해 규탄하고 있다. 국민의힘 대전시당 제공

이은권 국민의힘 대전시당위원장은 “지금 논의되는 대전·충남 행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아닌 수도권 일극 체제를 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 국가적 과제”라며 “속도를 앞세운 통합이 아니라 재정 지원의 실효성과 실질적 권한 이양, 통합 이후 변화에 대한 책임 있는 로드맵이 먼저 제시돼야 한다”고 강조했다.

이 위원장은 “정부는 지역 균형발전을 국가 전략으로 강조해 왔지만, 실제로는 ‘선 통합, 후 보완’이라는 접근 방식이 반복되며 통합의 본질이 흐려지고 있다”며 “재정 구조와 권한 설계가 불명확한 상태에서 통합을 강행한다면 특별한 이름만 남고 내용은 비어 있는 제도가 될 수 있다”고 지적했다.