국회 모인 전문가들 “게임 산업, 글로벌 스탠다드 정립해야”

민주당 게임특위 토론회



게임 플랫폼 육성, 선택 아닌 생존의 문제



글로벌 기준에 맞춘 IP 투자와 규제 범위 재정의



전문성 있는 전담 기구 설립과 이용자 신뢰 회복 필요



정부의 전향적 태도 변화와 실무적 지원 약속

