‘슈퍼카 갑질 의혹’ 국대 황희찬 “허위 사실 법적 대응”

지난해 3월 20일 경기도 고양종합운동장에서 열린 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 B조 7차전 대한민국과 오만의 경기. 황희찬이 득점한 뒤 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

축구 국가대표 공격수 황희찬(울버햄프턴 원더러스) 측이 ‘슈퍼카 의전 갑질’ 의혹과 관련해 허위 사실이라면서 법적 대응을 예고했다.