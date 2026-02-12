‘전고체전지’ 등 국가첨단전략기술 유출 막았다…외국인 구속기소

김용훈 지식재산처 지식재산보호협력국장이 12일 정부대전청사에서 브리핑을 갖고 국가첨단전략기술 해외 유출 차단 결과에 대해 설명하고 있다. 지식재산처 제공

A씨는

피해 업체의 부장급 연구원 B씨(53)로부터

22차례에 걸쳐 200여장의 자료를 받은 혐의를 받고 있다.

B씨는 자택 등에서

유출한 것으로 조사됐다.

유출된 자료는 피해 업체의 전고체전지 개발정보, 제품개발 및 단가 로드맵 등 개발·경영에 대한 전략정보, 음극재 개발정보 등이다.

이중 전고체전지를 포함한 일부 기술은 국가산업경쟁력에 직접적인 영향을 미치는 국가첨단전략기술이었다.

다행히 전고체전지 관련 핵심정보가 해외로 유출되진 않은 것으로 파악됐다.

기술경찰은 국가정보원 및 피해 업체와 함께 B씨를 특정한 뒤 지난해 4월 그의 근무지와 주거지를 압수수색해 관련 증거를 확보했다.

김용선 지식재산처장은 “우리나라 이차전지 산업의 미래가 걸린 전고체전지 핵심기술을 지켜냈다는 데 큰 의의가 있다”며 “기술경찰 수사인력을 대폭 확대해 기술유출범죄를 뿌리 뽑겠다”고 말했다.