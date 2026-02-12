‘전고체전지’ 등 국가첨단전략기술 유출 막았다…외국인 구속기소
‘전고체전지’ 등 국가첨단전략기술이 포함된 자료를 국내 대기업 연구원으로부터 몰래 빼돌린 해외협력사의 영업총괄 담당자가 재판에 넘겨졌다. 화재 안정성과 에너지 밀도가 높은 전고체전지는 급속충전이 가능해 상용화만 된다면 시장의 판도를 바꿀 수 있는 ‘꿈의 전지’로 불린다.
지식재산처 기술디자인특별사법경찰과 대전지검 특허범죄조사부는 외국인 A씨(34)를 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법 위반 등의 혐의로 구속기소했다고 12일 밝혔다. 이차전지 분야 기술유출 사건에서 외국인이 구속된 건 이번이 처음이다.
A씨는 2019년 11월부터 지난해 4월까지 피해 업체의 부장급 연구원 B씨(53)로부터 22차례에 걸쳐 200여장의 자료를 받은 혐의를 받고 있다. B씨는 자택 등에서 이차전지 소재개발 업무와 관련된 자료를 휴대전화로 촬영해 유출한 것으로 조사됐다.
유출된 자료는 피해 업체의 전고체전지 개발정보, 제품개발 및 단가 로드맵 등 개발·경영에 대한 전략정보, 음극재 개발정보 등이다.
이중 전고체전지를 포함한 일부 기술은 국가산업경쟁력에 직접적인 영향을 미치는 국가첨단전략기술이었다. 다행히 전고체전지 관련 핵심정보가 해외로 유출되진 않은 것으로 파악됐다.
기술경찰은 국가정보원 및 피해 업체와 함께 B씨를 특정한 뒤 지난해 4월 그의 근무지와 주거지를 압수수색해 관련 증거를 확보했다.
이후 증거분석을 통해 B씨가 해외소재 업체와 접촉한 사실, A씨가 소속된 해외협력사에 자료를 전달한 사실 등을 확인했다. B씨는 자료를 유출한 대가로 약 2억원의 금품을 제공받았지만 지난해 8월 숨져 공소권 없음으로 사건이 종결됐다.
검찰은 추가 수사를 통해 B씨의 아내가 범죄수익 취득에 가담한 사실을 확인하고 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속 기소했다.
김용선 지식재산처장은 “우리나라 이차전지 산업의 미래가 걸린 전고체전지 핵심기술을 지켜냈다는 데 큰 의의가 있다”며 “기술경찰 수사인력을 대폭 확대해 기술유출범죄를 뿌리 뽑겠다”고 말했다.
대전지검 관계자는 “피고인들이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소유지에 최선을 다하고 범죄수익을 철저히 환수하겠다”며 “지식재산처, 국정원 산업기술보호센터와 긴밀히 협력해 기술유출 범죄에 더욱 엄정하게 대응하겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사