코스피 5500·韓증시 시총 5100조 사상 첫 돌파… ‘18만 전자’ 코앞
코스피가 사상 최초로 5500포인트를 넘어서며 연일 불장이다. 미국발 반도체 훈풍에 삼성전자는 사상 최고가를 경신하며 ‘18만 전자’를 눈앞에 뒀고 시가총액 1000조원대도 복귀했다. 한국 증시 전체 시가총액은 사상 첫 5100조원을 돌파했다.
12일 코스피는 역대 최고치인 5522.27를 기록하며 장을 마쳤다. 전거래일보다 167.78포인트(3.13%) 상승하며 5400을 넘어 5500선으로 직행했다. 지난 9일부터 나흘 연속 상승이다. 코스닥도 전장보다 11.12포인트(1%) 상승한 1125.99로 거래를 마감했다.
국내 증시 시가총액은 5181조원으로 사상 첫 5100조원을 돌파했다. 코스피 약 4560조원, 코스닥 약 617조원, 코넥스 약 3조원 등이다. 하루 만에 전날(5035조원)보다 140조원 이상 뛰었다.
간밤 미국 뉴욕증시는 하락했지만 반도체주가 강세를 보이자, 반도체가 주도하는 국내 증시에도 훈풍이 불었다. 미국 필라델피아 반도체 지수는 2.28% 올랐다.
시가총액 1위 삼성전자는 이날 6.44%(1만800원) 오른 17만8600원으로 장을 마감해 처음으로 ‘17만 전자’에 올라섰다. 시총도 1057조2473억원을 기록해 1000조원대에 복귀했다. 삼성전자는 세계 최초 HBM4 양산 출하 개시 보도와 함께 신고가 경신했다. 이밖에 SK하이닉스도 3.26% 오른 88만8000원에 거래를 마쳤고 한미반도체(9.97%), SK스퀘어(7.14%) 등도 급등했다.
이재원 신한투자증권 연구원은 “삼성전자가 장중 7% 이상 급등하며 5500포인트 돌파를 주도했다”며 “더 성능 좋은 인공지능(AI)를 위해 더 많은 반도체를 필요로 하는 상황”이라고 분석했다.
반도체가 코스피 상승을 견인하는 한편, 다른 업종으로 온기가 퍼지는 순환매 장세도 나타난다. 신한지주(5.05%)·기업은행(4.60%)·우리금융지주(3.43%)·하나금융지주(3.34%) 등 은행주, LG에너지솔루션(4.59%)·SK이노베이션(2.47%)·삼성SDI(2.25%) 등 2차전지주 등도 상승했다.
유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 3조137억원, 1조3687억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 외국인 코스피 순매수액은 지난해 10월 2일(3조1260억원) 이후 약 4개월 만에 가장 많았다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
