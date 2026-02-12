‘처녀 수입’ ‘개XX’ 막말 진도군수…뇌물 혐의 이어 직권남용 혐의 송치

진도군청 공무원 3명도 같은 혐의로 검찰 송치



“스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언으로 외교적 논란을 일으키고 군민에게 “개XX XX”이라고 욕설을 한 김희수(사진) 전남 진도군수가 뇌물 혐의에 이어 부당한 영향력을 행사한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.



전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 12일 김 군수와 진도군청 공무원 3명을 직권남용권리행사방해 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.



김 군수는 진도항 내 항만시설 사용허가 과정에서 골재채취 업체 대표 A씨로부터 금품을 받고, 특정 업체에 불이익을 준 혐의를 받는다.



피해 업체는 2017년부터 5차례에 걸쳐 진도항 내 항만시설 사용허가를 받아 토석을 운반해 왔으나, 김 군수가 취임한 2022년 10월 이후 허가를 받지 못했다고 주장하고 있다.



앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 최근 김 군수와 지역 사업가 A씨를 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의로 불구속 송치했다.



김 군수는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받는다.



경찰은 김 군수가 사업 인허가 권한을 가진 지위에 있었던 만큼 업무 연관성이 있는 업체로부터 금전적 이득을 얻은 것은 대가성을 띤 뇌물에 해당한다고 판단했다.



A씨 업체는 이후 진도군으로부터 여러 건의 수의계약을 따낸 것으로 알려졌다. 이번 사건은 경쟁업체이자 피해 업체인 B사가 “군수 취임 이후 부당한 불이익을 받았다”고 문제를 제기하면서 본격화됐다.



B사는 진도항 항만시설 사용 허가를 신청했으나 명확한 사유 없이 불허됐다고 주장하며, 그 배경에 군수와 특정 업체 간의 특수 관계가 있는 것 아니냐는 의혹을 제기했다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



