“부산 가는 길 더 빨라진다”…삼척~강릉 고속화사업 예타 통과
강원도 강릉에서 부산이 더 가까워진다.
강원도는 12일 오후 기자회견을 열고 삼척~강릉 철도 고속화사업이 기획재정부의 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다.
삼척~강릉 45.2㎞ 구간에 1조1507억원을 들여 저속 구간을 고속화하는 사업이다. 2035년 개통이 목표다.
지난해 12월30일부터 동해선 부전~강릉 구간에는 시속 260㎞급 KTX-이음이 하루 왕복 3회 운행하고 있다. 기존 ITX와 비교해 부전에서 강릉까지 운행시간이 5시간에서 3시간50분으로 단축됐다.
하지만 삼척~강릉 구간에서 1940~60년대 건설한 노후 철로를 그대로 사용하면서 이 구간의 속도가 시속 60~70㎞에 머물고 있다.
고속화 사업이 마무리되면 부전~강릉 이동시간이 현재 3시간50분에서 3시간20분으로 30분가량 단축될 전망이다.
도는 올해 용역비 10억원을 확보한 만큼 상반기 중 신속한 후속절차에 착수할 예정이다. 역사 접근 교통망 재정비, 폐선로를 활용한 바다열차 운영 방안 등 지역 특화 전략도 발 빠르게 구체화해 나갈 계획이다.
철도 고속화를 발판으로 도로와 철도를 아우르는 교통 서비스 전반에 대전환이 이뤄질 전망이다. 수도권 접근성 개선과 함께 동해안권 관광·물류·산업 전반에도 파급 효과가 클 것으로 기대된다.
도 관계자는 12일 “동해안권 고속철도망 완성은 장기적으로 관광과 산업을 비약적으로 성장시키는 결정적인 계기가 될 것”이라며 “물류 효율성을 극대화해 강릉 동해 삼척 지역에서 추진 중인 13개 특구·개발 사업 활성화에 강력한 동력이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
