김우빈·케데헌·박소현… 수입차 브랜드 ‘각양각색’ 한국 공략법
수입차 업체들이 유명 배우·가수·스포츠 스타들과의 협업을 통해 한국 시장 공략에 총력을 쏟고 있다. 각 브랜드가 내세우는 이미지를 극대화해 연초 시장 주도권을 잡기 위한 전략으로 평가된다.
15일 업계에 따르면 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타는 배우 김우빈을 최근 앰배서더로 선정했다. 김우빈은 지난 11일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 ‘2026 폴스타 미디어 데이’에 깜짝 등장해 첫 공식 활동을 시작했다. 신차 폴스타3와 폴스타5가 국내에 처음 공개된 자리였다. 폴스타3는 퍼포먼스 스포츠유틸리티차(SUV)로 올해 2분기 출시되고, 플래그십 SUV 폴스타5는 3분기 출격 예정이다.
폴스타 관계자는 앰배서더 선정과 관련해 “100년 가까운 역사를 가진 다른 수입 브랜드에 비해 낮은 인지도 극복이 필요했고, 프리미엄 이미지를 강화할 필요가 있었다”고 설명했다. 그러면서 “김우빈 배우는 병마를 극복하면서 보여준 삶의 태도와 미니멀리즘한 라이프스타일이 폴스타와 맥락을 같이 한다고 봤다”고 강조했다. 무대에 오른 김우빈은 “앞으로 폴스타와 제가 함께 만들어 갈 이야기를 많이 기대해주길 바란다”고 말했다. 폴스타가 올해 프리미엄을 넘어 럭셔리 전기차 브랜드로 도약하겠다는 목표를 가속화한다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.
볼보자동차는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 골든(Golden)을 부른 가수 겸 작곡가이자 그래미 어워즈를 수상자인 이재를 앞세웠다. 이재와 함께 신곡 ‘타임 애프터 타임’을 공개한 것이다.
이 노래는 완성차 업체와 유명 가수의 단순한 결합이 아니다. 이재는 차 안에서 음악을 최종 점검하는 자신만의 독특한 작업 방식인 ‘카 테스트’에서 영감을 얻었고, 볼보는 중형 SUV XC60을 제공했다. XC60은 15개 고성능 스피커가 쏟아내는 바워스앤윌킨스 프리미엄 사운드 시스템을 갖췄고, 정숙하고 안락한 실내 구조로 아티스트에게 최상의 몰입 환경을 제공했다고 볼보는 설명했다. XC60의 상징적인 방향 지시등 소리가 노래에 삽입되기도 했다.
자니크 헬슨 볼보 미국 브랜드 마케팅 총괄은 “이재는 음악의 완성도가 비단 스튜디오 안에서만 결정되지 않는다는 것을 누구보다 잘 이해하는 아티스트”라며 “자동차라는 공간에서 집요하게 디테일을 다듬는 그의 작업 방식은 볼보가 추구하는 철학과 자연스럽게 맞닿아 있다”고 말했다.
메르세데스 벤츠는 한국 여자테니스 간판 박소현 선수를 앰배서더로 선정했다. 지난해 프랑스 오픈 여자 단식 우승자인 코코 고프(미국)는 글로벌 부문 앰배서더로 임명됐다. 테니스를 올해의 핵심 스포츠 후원 종목으로 전략 선택했다는 의미도 담겼다.
벤츠는 박소현에게 준대형 SUV인 GLE 450 4MATIC 차량을 제공한다. 넉넉한 실내 공간, 역동적인 디자인과 안정적인 주행 성능을 겸비해 선수가 최상의 컨디션을 유지하는 데 동반자 역할을 할 것이라는 게 벤츠 측의 설명이다. 벤츠 관계자는 “박소현 선수는 열정과 완벽을 향한 끊임없는 노력, 도전 정신 등 메르세데스 벤츠가 지향하는 가치를 알리는 역할을 할 것”이라고 전했다.
