에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 45조원 돌파
에프앤가이드는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 45조원을 돌파했다고 12일 밝혔다.
에프앤가이드는 지난 1월 말 순자산 40조원을 돌파한 데 이어 2주 만에 45조원을 넘어섰다. 30조원에서 40조원으로 확대되는 데 약 3개월이 소요됐던 점을 감안하면 최근 증가 속도는 이전 대비 뚜렷하게 빨라진 모습이다.
에프앤가이드 지수를 기초자산으로 하는 상품 가운데 가장 큰 순자산을 기록한 미래에셋자산운용의 ‘TIGER(타이거) 반도체TOP10’ ETF는 2월 들어 1조2000억원이 증가하며 약 5조7000억원 규모로 확대됐다. 이는 전월 대비 27%, 전년 말 대비 101% 증가한 수치다.
삼성자산운용의 ‘KODEX(코덱스) AI반도체’ ETF 역시 전년 말 대비 179% 증가하며 2조원을 돌파했다. 미국발 AI 투자 확대 기대감이 반도체 테마 전반으로 확산되면서 관련 ETF가 강세를 보이고 있다.
배당 테마 상품의 성장세도 두드러진다. 한화자산운용의 ‘PLUS(플러스) 고배당주’ ETF는 순자산 2조원을 넘어 국내 배당형 ETF 대표 상품으로 자리매김했다. 신한자산운용의 ‘SOL(쏠) 코리아고배당’ ETF는 전월 대비 28%, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 은행고배당플러스TOP10’ ETF는 24% 증가하는 등 상법 개정 논의와 주주가치 제고 정책에 대한 기대감이 배당 테마 확대로 이어지고 있다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
