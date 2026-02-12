국립산림과학원 ‘첨단 과학 기반 산불 전방위 대응 전략’ 발표
산림청 국립산림과학원이 연중화·대형화되는 산불에 대응하기 위해 인공지능(AI) 등 첨단기술을 적극 활용한다.
김용관 국립산림과학원장은 12일 정부대전청사에서 ‘첨단 과학 기반 산불 전방위 대응 전략’을 발표했다.
먼저 대국민 서비스인 국가산불위험예보시스템을 대폭 개선했다. 최근 10년간의 산불 발생 통계와 기상 자료를 예측 알고리즘에 적용, 현재 76% 수준인 산불위험 예측 정확도를 내년까지 88%로 끌어올릴 계획이다.
사용자가 자신의 위치에서 실시간 위험 정보를 즉시 확인하고 대응할 수 있도록 기존 데스크톱 중심 서비스를 모바일 연동형으로 전환해 편의성을 높였다.
산불의 99%가 인위적 요인으로 발생하는 국내 특성을 반영해 인구 밀집도, 등산로 활용 등 인간 활동 데이터를 추가한 예측 기술도 개발하고 있다. 내년부터는 이를 시범 적용해 예측의 정밀도를 강화할 예정이다.
산불 발생 시 현장 대응의 나침반 역할을 하는 산불확산예측시스템도 3가지 핵심 영역을 중심으로 개선된다.
먼저 행정안전부와 협업해 주민 대피 가이드라인을 수립했다. 준비~실행 대기~즉시 실행으로 이어지는 단계별 체계에 따라 화선 도달 8시간 전 고령자 등 취약계층의 선제적 대피를 돕는다. 5시간 전에는 대상 주민이 안전한 곳으로 즉시 이동하도록 유도할 방침이다.
산악 지형의 특수성을 반영한 ‘유효풍속 산출 로직’도 도입했다. 단순 평균 풍속이 아닌 실제 산불이 이동한 경로를 계산·적용해 산불확산예측 정밀도를 기존 대비 약 30% 향상시켰다.
지형 분석 정밀도는 차세대 AI 엔진으로 교체해 기존보다 4배 높은 5m 수준까지 끌어 올렸다. 육안으로 파악하기 힘든 미세한 골짜기나 능선 변화가 불길에 미치는 영향까지 실시간으로 파악할 수 있다.
과학원은 AI 기술을 향상시켜 2030년까지 ‘산불진화 지능형 의사결정 체계’를 완성할 계획이다. 동시다발적인 산불 상황에서 가용 헬기, 산불진화 인력의 최적 배치도를 즉시 제안해 60초 내에 가장 효율적인 진화 전략을 도출하는 것이 목표다.
김 원장은 “첨단 과학 기술은 산불로부터 국민을 지키기 위한 필수 수단”이라며 “빅데이터와 AI를 활용한 인프라를 실전 현장에 적용해 산불 예방부터 진화까지 빈틈없는 과학적 방재 모델을 실현하겠다”고 말했다.
