국립산림과학원 ‘첨단 과학 기반 산불 전방위 대응 전략’ 발표

김용관 국립산림과학원장이 12일 정부대전청사에서 ‘첨단 과학 기반 산불 전방위 대응 전략’을 설명하고 있다. 산림청 제공

먼저 대국민 서비스인 국가산불위험예보시스템을 대폭 개선했다. 최근 10년간의 산불 발생 통계와 기상 자료를 예측 알고리즘에 적용, 현재 76% 수준인 산불위험 예측 정확도를 내년까지 88%로 끌어올릴 계획이다.

사용자가 자신의 위치에서 실시간 위험 정보를 즉시 확인하고 대응할 수 있도록 기존 데스크톱 중심 서비스를 모바일 연동형으로 전환해 편의성을 높였다.

산불의 99%가 인위적 요인으로 발생하는 국내 특성을 반영해 인구 밀집도, 등산로 활용 등 인간 활동 데이터를 추가한 예측 기술도 개발하고 있다. 내년부터는 이를 시범 적용해 예측의 정밀도를 강화할 예정이다.

산악 지형의 특수성을 반영한 ‘유효풍속 산출 로직’도 도입했다. 단순 평균 풍속이 아닌 실제 산불이 이동한 경로를 계산·적용해 산불확산예측 정밀도를 기존 대비 약 30% 향상시켰다.

지형 분석 정밀도는 차세대 AI 엔진으로 교체해 기존보다 4배 높은 5m 수준까지 끌어 올렸다. 육안으로 파악하기 힘든 미세한 골짜기나 능선 변화가 불길에 미치는 영향까지 실시간으로 파악할 수 있다.