시사 전체기사

[속보] 강선우 체포동의안 국회 본회의 보고…설연휴 뒤 표결 전망

입력:2026-02-12 15:49
수정:2026-02-12 15:59
공유하기
글자 크기 조정
2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모 씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하며 차에서 내리고 있다. 연합뉴스

‘공천헌금 1억원 수수’ 혐의로 구속영장이 청구된 강선우 무소속 의원에 대한 체포동의안이 12일 국회에 보고됐다.

국회 의사국장은 이날 본회의에서 “2월 12일 정부로부터 국회의원 강선우 체포동의안이 제출됐다”고 말했다.

현직 국회의원은 회기 중 불체포 특권이 있어 체포동의안이 국회 본회의를 통과해야 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열린다.

국회법상 국회의장은 의원 체포동의 요구서를 받은 후 처음 개의하는 본회의에서 이를 보고한다. 강 의원에 대한 체포동의안은 법무부를 거쳐 이날 국회에 제출됐다.

체포동의안은 본회의에 보고된 때부터 24시간 이후·72시간 이내 표결에 부쳐야 한다. 이 시한을 넘기면 그다음 열리는 첫 본회의에 상정해 표결한다.

이에 따라 체포동의안은 설 연휴 뒤 열리는 첫 본회의에서 표결에 부쳐질 것으로 보인다. 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반이 찬성하면 가결된다. 가결 시 영장실질심사 기일이 정해지고, 부결되면 법원은 심문 없이 영장을 기각한다.

더불어민주당은 체포동의안 표결과 관련한 당론을 정하지 않고 각 의원이 자율로 투표하도록 한다는 방침으로 알려졌다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1030
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국정원 “李대통령 테러범, 유튜버 고성국 영향 받아”
장동혁 “모래알로 지은 밥 먹으러 청와대 갈 수 없어”
[단독]권노갑 “정청래 안타깝다…합당, DJ처럼 설득하고 기다리라 했다”
조희대 ‘재판소원법’에 “국민들에 엄청난 피해”
“김건희 입니다…” 지지자에게 보낸 옥중편지 내용
“다주택자 집 안 팔면 후회, 쓸 카드는 많아” 靑 수석
초법적 권한·정보 접근 한계 동시 보유, 허점 많은 ‘부동산 검찰’
약물운전 처벌 세지는데… ‘어디까지 약물인가’ 논란
국민일보 신문구독