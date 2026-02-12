“광화문은 시민들이 숨 쉬는 공간, 종묘는 원형 보존이 우선”
최휘영 문화체육관광부 장관은 지난달 20일 국무회의에서 ‘광화문 한글 현판 추가 설치 검토’ 방안을 이재명 대통령에게 보고했다. 2023년 3층 누각 처마에 설치된 기존 한자 현판은 그대로 두고, 2층 누각 처마에 한글 현판을 새로 설치하는 내용이다. 앞서 문체부는 서울시가 추진 중인 종묘 앞 세운상가 재개발 계획에 대해서는 문화재 보존을 들어 반대했다. 문화유산의 원형 보존을 두고 종묘와 광화문 현판에 대해 엇갈린 대응을 한다는 비판이 나올 수 있는 대목이다.
최휘영 장관은 12일 서울 충정로 모두예술극장에서 열린 기자간담회에서 이러한 비판에 대해 광화문과 종묘를 다른 접근이 필요하다고 강조했다. 최 장관은 우선 종묘 논란에 대해 “종묘는 원형 그대로의 가치를 인정받아 세계문화유산으로 지정된 곳으로, 원형에 변화를 줄 수 있는 사안은 평가를 받아야 한다”고 말했다. 반면 광화문의 한글 현판 설치 문제에 대해서는 “문화재라는 관점에 있어서는 원형 보전이라는 부분이 가장 중요한 가치이긴 하지만 국민과 함께 생활하는 공간이라는 점에서 광화문은 우리와 함께 숨 쉬는 공간이며, 그런 관점에서는 변화가 있을 수 있다”고 설명했다.
최 장관은 “그동안 광화문 현판을 한글로 바꾸자는 논의도 있었고, 원형이 보존돼야 한다는 반대 의견도 강해 진도가 나가지 못했다”며 “한자 현판을 유지하면서 그 아래 한글 현판을 병기하는 아이디어가 나왔고, 이에 대해 공론화해 보자고 판단했다”고 말했다. 다만 “결국 전문가들의 심의 결정에 따라야 한다. 문화유산위원회 심의를 거쳐야 하며, 그런 과정을 통해 논의·진행될 것”이라고 덧붙였다.
방탄소년단(BTS)이 다음 달 21일 광화문에서 열 예정인 무료 공연과 관련해서는 “참 고마운 일”이라며 “BTS가 세계적으로 주목받는 새로운 출발을 우리나라의 가장 상징적인 공간인 광화문에서 시작한다는 점에서 매우 뜻깊고 감사하다”고 말했다. 이어 “BTS 측과 협의해 준비에 만전을 기하고 있다”면서 “많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼 안전 문제를 살피고 있고, 해외 방문객들에게도 즐겁고 기억에 남는 경험이 되도록 지원하겠다”고 밝혔다.
기존에 매달 마지막 주 수요일에 진행되던 ‘문화가 있는 날’을 오는 4월 1일부터 매주 수요일로 확대하는 것에 대해서는 “일부 오해가 있다”고 해명했다. 그동안 ‘문화가 있는 날’에는 평일 저녁 일반관 기준으로 1만5000원인 영화 티켓을 7000원으로 할인하는 등 각종 혜택이 많았다. 최 장관은 “매주 수요일로 바꾸면 내용과 형식도 달라질 수밖에 없다”면서 “어떻게 활용할 것인지는 문화 업계와 정부, 지자체, 국민이 함께 만들어가야 할 과제”라고 밝혔다. 이어 “할인 혜택 여부는 관련 업체가 자율적으로 판단할 문제이지 정부가 강요할 사안이 아니다”며 “일률적으로 정해진 것은 없으며, 앞으로 어떻게 운영할지는 함께 논의해 나가야 할 우리 모두의 숙제”라고 설명했다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
