경주정보고, 협약형 특성화고 지정 추진…33개 기관 협약
경북 경주시가 지역 산업 수요에 기반한 인재 양성을 위해 경주정보고등학교의 ‘협약형 특성화고’ 지정을 추진한다.
시는 12일 시청 알천홀에서 경주정보고와 함께 ‘2026년 협약형 특성화고 거버넌스 구축 협약’을 체결했다고 밝혔다. 교육부의 ‘협약형 특성화고교’ 공모사업에 공동 대응하기 위해 지자체·교육청·대학·기업 등 33곳이 참여한다.
‘협약형 특성화고’는 지방자치단체와 교육청, 기업, 대학 등이 협력해 학교의 교육 경쟁력을 강화하고 지역 산업 수요에 부합하는 맞춤형 전문 인력을 양성하는 사업이다. 청년의 지역 정착을 유도하고 지역 소멸 대응력을 높이는 것이 핵심 목표다.
공모에 선정되면 교육과정 편성과 학교 운영 전반에 대한 자율성이 확대되고, 특별교부금 등 재정적 지원이 이뤄진다. 올해는 전국에서 10개교 이내를 선정하고 학교당 5년간 35억~45억원 규모의 특별교부금을 지원한다.
이날 협약에는 경주시와 경주정보고를 비롯해 경상북도교육청, 경주교육지원청, 경주시의회, 경북도의회, 경주상공회의소, 동국대WISE, 위덕대, 선린대, 경주화백컨벤션센터, 경상북도문화관광공사, 경상북도경제진흥원, 경북문화재단 콘텐츠진흥원 등 33개 기관이 참여했다.
주요 협약 내용은 협약형 특성화고 지정을 위한 행·재정적 지원, 산업 수요 기반 교육과정 설계 및 운영 혁신, 고교-대학 연계 교육과정 운영 등이다.
시는 이번 협약을 통해 협약형 특성화고 지정 기반을 마련하고, 교육-취업-정주로 이어지는 지역 인재 선순환 생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.
학생은 지역에서 전문 교육을 받고 지역 기업에 취업할 수 있으며, 기업은 검증된 인재를 안정적으로 확보할 수 있다.
주낙영 경주시장은 “협약형 특성화고 추진은 지역 소멸 위기에 대응하고, 청년이 경주에서 미래를 설계할 수 있도록 돕는 중요한 계기”라며 “경주정보고가 지역 인재 양성의 거점으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
