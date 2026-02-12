중국 ‘민폐 주행’에 날아간 네덜란드 메달…“꿈 찢겨나가”

중국의 롄쯔원(오른쪽)이 12일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1000ｍ 경기에서 네덜란드 선수 유프 베네마르스의 진로를 방해하고 있다. AP연합뉴스

올림픽 신기록까지 넘볼 만큼 좋은 페이스로 달렸다.

하지만 마지막 코너 레인을 바꾸는 과정에서 속도가 크게 줄었다. 중국의 롄쯔원이 무리하게 아웃코스로 빠져나가려다 베네마르스의 스케이트 날을 건드린 탓이다.

네덜란드의 유프 베네마르스가 12일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 스피드스케이팅 남자 1000ｍ 재경기를 마친 뒤 안타까움에 얼굴을 감싸 쥐고 있다. 로이터연합뉴스