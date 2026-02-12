포항운항관리센터, 설 연휴 포항~울릉 항로 여객선 안전관리 강화
한국해양교통안전공단 포항운항관리센터가 설 연휴를 맞아 연안여객선 이용객 급증에 대비한 안전관리 강화에 나섰다.
포항운항관리센터는 13일~18일 설 연휴 특별교통대책 기간 동안 포항–울릉 항로 여객선 이용객이 약 5100명, 하루 평균 850명에 이를 것으로 내다봤다. 설 연휴 첫날인 13일에는 1200명 이상이 몰릴 것으로 예상한다.
센터는 안전하고 원활한 해상교통체계 구축과 이용객 편의를 위해 특별교통대책본부를 설치·운영한다. 이를 통해 강화된 근무체계를 유지하고 해상 기상정보 수집 및 전파, 지능형 CCTV와 선박모니터링시스템(VMS)을 활용한 여객선 운항 감시를 강화할 방침이다.
또 해양사고 등 비상상황 발생 시 신속한 대응을 위해 관계기관 간 연락체계 재점검도 병행한다.
센터는 지난 3일 관계기관 및 여객선 종사자를 대상으로 ‘설 연휴 대비 여객선 안전운항 및 현장 소통 간담회’를 개최했다. 이 자리에서는 설 특별교통 안전대책과 해양사고 사례 및 재발 방지 대책, 사고 발생 시 대응체계, 기관 간 협조 사항 등을 논의했다.
앞서 지난달 22일에는 포항–울릉 항로 여객선 ‘뉴씨다오펄호’에 대한 특별점검을 했다. 항행·통신장비 작동 상태, 전열·난방기구 사용 실태, 소화기 관리 상태, 전기차 선적 안전관리, 승무원 비상훈련 이행 여부, 여객선 탑승시설 상태 등을 중점 점검했다.
김민수 포항운항관리센터장은 “설 연휴 기간 센터에서 운영 중인 SNS를 활용해 터미널 교통상황과 여객선 운항 정보를 신속하게 제공하고, 귀성객들이 편안하고 안전하게 여객선을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사