설 연휴는 강원도에서…전통 문화행사 ‘풍성’
설 연휴를 맞아 강원도 곳곳에서 귀향객과 관광객을 위한 다양한 볼거리와 즐길거리가 마련된다.
강릉시는 16~17일 설 맞이 행사월화야행을 연다고 14일 밝혔다. 강릉의 대표 관광 거점인 월화거리, 허균·허난설헌기념공원, 강릉대도호부관아 세 곳에서 각기 다른 매력의 프로그램이 준비된다.
월화거리에서는 낮 12시부터 한복체험이 시작돼 한복을 입고 월화거리를 누빌 수 있다. 오후 2시부터는 전통 윷놀이 대회(척사대회)와 시민 참여 장기자랑이 열려 명절 분위기를 돋운다.
오후 5시부터는 뮤지컬, 마술, 트로트 등 다채로운 버스킹 공연이 밤 9시까지 이어진다.
허균·허난설헌기념공원에서는 강릉차인연합회가 주관하는 전통 차 체험이 낮 12시부터 오후 5시까지 운영된다. 통기타, 싱어송라이터 공연과 투호, 제기차기 등 민속놀이 체험이 상시 진행된다.
강릉대도호부관아에서는 아이들이 좋아하는 곤장 체험과 다양한 전통놀이 마당이 마련돼 명절 즐거움을 더한다.
눈과 얼음축제인 제34회 평창 대관령눈꽃축제가 설 연휴 기간에 관광객을 맞는다. 지난 13일 대관령면 횡계리 송천 일대 축제장에서 막을 올린 이번 축제는 22일까지 이어진다.
올해 축제는 밀라노-코르티나 동계올림픽 개최 시기에 맞춰 ‘동계 꿈나무 눈동이의 국가대표 성장기’를 주제로 겨울 테마파크형 축제로 개최한다.
축제장에는 대형 눈썰매장과 눈·얼음조각, 아이스카페 등이 조성돼 멋진 눈과 얼음조각 감상과 휴식을 취할 수 있다. 크로스컨트리스키, 컬링, 바이애슬론 등 동계종목 체험 프로그램도 운영된다,
투호, 제기차기, 윷놀이, 동계스포츠 퀴즈, 눈동이 복불복, 양 먹이 주기, 미니캔버스 젤 스톤 페인팅 등 다양한 체험거리를 즐길 수 있다.
지역 사회단체가 참여해 제공하는 지역 향토음식과 다양한 겨울 간식도 맛볼 수 있다.
주석중 축제위원장은 14일 “2018평창동계올림픽 유산을 바탕으로 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 시기에 맞춰 지역 주민 모두가 한마음 한뜻으로 축제를 준비했다”며 “눈과 얼음 축제를 즐기며 특별한 겨울 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.
삼악산호수케이블카, 사이로 248 등 춘천 주요관광지도 명절 기간 정상 운영된다.
삼악산 관광지, 구곡폭포, 등선폭포 등 주요 자연 관광지는 연휴 기간 무료 개방된다. 소양강스카이워크, 애니메이션박물관과 토이로봇관, 김유정문학촌 등 공립 관광·문화시설은 설 당일을 제외하고 운영한다.
애니메이션박물관과 토이로봇관에서는 한복을 착용한 관람객을 대상으로 무료입장 혜택을 제공한다. 전통놀이 체험과 참여형 이벤트 등 가족 단위 관광객을 위한 프로그램도 함께 마련했다.
원주 주요관광지인 소금산 그랜드밸리는 14∼22일 설 연휴 기간 휴무 없이 정상 운영한다.
원주시시설관리공단은 연휴 기간 소금산그랜드밸리를 찾는 방문객이 늘어날 것으로 예상하고 원활한 시설 운영과 안전 관리를 위해 인력을 탄력적으로 배치한다.
케이블카는 기상 상황이나 현장 혼잡도에 따라 조기 종료될 수 있어 방문객들의 각별한 주의가 필요하다.
설 연휴 직후인 23∼24일은 시설 정비와 안전 점검을 위해 휴장한다.
강원랜드가 운영하는 정선 하이원리조트는 14∼18일 명절 프로모션 이벤트를 준비했다. 리조트 전역에서 공연, 체험 행사, 할인 혜택까지 아우르는 명절 맞춤 콘텐츠를 운영한다.
하이원 그랜드호텔에서는 설 명절 분위기를 더하는 라이브 공연들이 펼쳐진다.
14일에는 색소폰 악기 연주와 웰컴 체크인 마술 공연이 진행된다. 15일부터는 설 특집 국악 공연과 미디어 공연이 이어진다.
웰니스센터에서는 가족 단위 고객을 위한 전통 체험 행사로 설날 오행 족욕 체험과 설빛 오색 막걸리 빚기 체험을 제공한다. 그랜드호텔 그랜드볼룸에서는 셰프와 함께하는 만두 빚기 체험 행사를 연다.
워터월드에서는 딱지치기, 제기차기, 윷놀이 등 전통 놀이와 함께 음악에 맞춰 즐기는 물속 버블파티가 열린다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사