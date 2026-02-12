조달청, 올해 공공조달 발주 85조…역대 최대 규모

물품 7조4742억원, 용역 27조3790억원, 공사 50조7824억원을 편성했다.

전체 발주계획의 약 80% 수준인 68조3900억원은 상반기 발주될 예정이다.

물품은 6조1589억원, 용역 23조6227억원, 공사 38조6103억원이다.

행정안전부 국가정보자원관리원의 스토리지 재해복구 구축사업 930억원, 대구시의

수요 다목적 중형 소방헬기 구매 사업 390억원,

서울 도시철도 7호선 철도통합무선통신망구매 설치 297억원 등이다.