조달청, 올해 공공조달 발주 85조…역대 최대 규모
조달청이 올해 중앙·지방정부, 공공기관의 물품·용역·공사 발주계획을 12일 발표했다.
조달기업들이 사업계획 수립, 원자재·인력 확보 등 입찰을 미리 준비할 수 있도록 각 수요기관이 나라장터에 등록한 발주정보를 집계했다.
올해 공공분야 발주계획 규모는 역대 최대 수준인 85조6000억원이다. 분야별로는 물품 7조4742억원, 용역 27조3790억원, 공사 50조7824억원을 편성했다.
전체 발주계획의 약 80% 수준인 68조3900억원은 상반기 발주될 예정이다. 물품은 6조1589억원, 용역 23조6227억원, 공사 38조6103억원이다. 공공조달사업이 신속하게 집행되는 만큼 경기회복에 도움을 줄 것으로 기대된다.
상반기에 집행되는 주요 사업으로는 행정안전부 국가정보자원관리원의 스토리지 재해복구 구축사업 930억원, 대구시의 수요 다목적 중형 소방헬기 구매 사업 390억원, 서울 도시철도 7호선 철도통합무선통신망구매 설치 297억원 등이다.
구체적인 사업명과 발주기관, 발주시기 등은 나라장터에서 확인할 수 있다. 실제 발주되는 시기와 규모가 계획과는 다소 차이가 있을 수 있는 만큼 입찰을 원할 경우 공고를 확인해야 한다.
백승보 조달청장은 “공공조달사업을 최대한 신속하게 발주해 조달기업에게 안정적인 판로를 제공하고 경제의 활력을 높이겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
