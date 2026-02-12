박형준 “코스닥 분리·KRX 지주 전환, 금융중심지 부산 흔든다”
“또 다른 금융중심지 지정은 균형발전 후퇴”
산은 부산 이전 지연 속 거래소 기능 축소 우려
박형준 부산시장이 정부의 코스닥 분리와 한국거래소(KRX) 지주회사 전환 추진 움직임에 대해 “금융 중심지 부산의 미래를 흔드는 조치”라며 강하게 반발했다.
박 시장은 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 청와대와 여권에서 거론되는 코스닥 분리 및 KRX 지주사 전환 등의 움직임에 대해 320만 부산 시민을 대표해 강력히 항의한다”고 밝혔다.
그는 “부산은 2009년 금융 중심지로 지정된 이후 부산국제금융센터 1·2·3단계를 완공하고 해양금융과 파생금융, 디지털금융을 축으로 금융 생태계를 구축해 왔다”면서도 “냉정히 말해 부산의 금융 중심지 기능이 아직 글로벌 수준에 이르렀다고 보긴 어렵다”고 진단했다.
이어 “국내 민간 금융기관 본사 이전은 제한적이고, 한국거래소 핵심 기능 일부도 여전히 서울에서 운영되고 있다”며 “이 때문에 부산은 정부에 한국산업은행 본사의 부산 이전을 지속적으로 요구해 왔다”고 강조했다.
박 시장은 특히 “이런 상황에서 정부가 또 다른 금융 중심지를 지정하고, 부산이 가진 금융 기능을 축소하는 방향으로 정책을 추진한다면 이는 국가균형발전 차원에서 부산을 금융 중심지로 육성하겠다는 기존 정책을 사실상 포기하는 것과 다름없다”고 지적했다.
코스닥 분리와 한국거래소 지주회사 전환에 대해서도 우려를 표했다. 그는 “코스닥 분리 역시 용납하기 어렵지만, 거래소 지주회사 전환은 본점 소재지에 대한 명확한 규정 없이 핵심 기능이 수도권으로 이동할 가능성을 배제할 수 없다”며 “부산 금융 생태계의 중심이 흔들릴 수 있다”고 주장했다.
박 시장은 “정부가 한국산업은행 부산 이전을 지연시키면서 금융 중심지 부산의 발전을 가로막더니, 이제는 코스닥 분리와 거래소 지주 전환, 또 다른 금융 중심지 지정을 추진하고 있다”며 “이 같은 부산 홀대 정책을 부산시와 시민은 좌시하지 않을 것”이라고 밝혔다.
그러면서 “부산은 금융과 물류가 결합된 글로벌 허브 도시로 도약해야 한다”며 “정부가 진정으로 국가 균형발전을 추진한다면 금융도시 부산의 위상을 흔드는 정책은 재검토해야 한다”고 촉구했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
