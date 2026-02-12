[속보] 법원, ‘언론사 단전·단수’ 이상민 7년 선고
12·3 비상계엄 당시 언론사 등에 단전·단수 지시를 내린 의혹 등으로 재판에 넘겨진 이상민 전 행정안전부 장관에게 1심 법원이 징역 7년을 선고했다.
서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 12일 이 전 장관의 내란중요임무종사·직권남용·위증 혐의 등 사건 1심 선고기일을 열고 징역 7년을 선고했다.
재판부는 12·3 비상계엄이 형법상 내란 행위에 해당한다고 판단했다. 이 전 장관이 허석곤 전 소방청장에게 언론사 단전·단수를 지시한 것이 내란중요임무종사 행위에 해당한다고 봤다.
다만 이 지시가 법령상 의무 없는 일을 하게 했다고 보기 어렵다며 직권남용 혐의는 성립하지 않는다고 판단했다. 윤석열 전 대통령 탄핵심판에서 허위 진술을 한 혐의도 유죄로 인정됐다.
재판부는 “피고인을 비롯한 윤석열과 김용현의 내란 행위는 헌법이 정한 절차를 무시하고 폭력 수단을 통해 국회를 포함해 국가기관의 기능을 마비시키려고 한 것”이라며 “민주주의 가치를 훼손하고 목적 달성 여부와 무관하게 엄중한 처벌이 불가피하다”고 판단했다.
이어 “소방청에 언론사 단전·단수 협조를 지시하며 내란에 가담해 죄책이 가볍지 않다”며 “피고인이 윤석열, 김용현 등의 내란 행위를 만류했다고 볼만한 자료가 없고 이후 진실을 밝히고 책임지기는커녕 은폐하고 위증까지 했다는 점에서 비난 가능성 크다”고 밝혔다.
이 전 장관은 계엄법상 주무 부처 장관임에도 윤 전 대통령의 불법한 계엄 선포를 방조하고, 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차 공모한 혐의를 받는다.
또 지난해 2월 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판에서 언론사 단전·단수 지시를 윤 전 대통령으로부터 받은 적이 없다는 취지로 위증한 혐의도 받는다.
앞서 내란 특검은 지난달 12일 열린 결심공판에서 이 전 장관에게 징역 15년을 구형했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사