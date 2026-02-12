백석대, 해외취업연수사업 운영기관 평가 최상위 등급
백석대는 ‘2024년도 해외취업 연수과정 및 운영기관 평가’에서 최상위 등급인 S등급을 획득했다고 12일 밝혔다.
해외취업연수사업은 고용노동부의 대표적인 청년 고용 정책으로, 해외취업을 희망하는 청년들에게 직무·어학 중심의 맞춤형 교육을 제공하고, 해외취업으로 연계하는 프로그램이다.
한국산업인력공단은 전국 운영기관 73곳과 190개 연수과정을 대상으로 진행했다. 이 가운데 4개 기관과 5개 과정만이 S등급에 선정됐다.
백석대는 연수과정 평가에서 S등급 2개, A등급 5개 과정을 배출하는 등 우수한 운영 성과를 기록했다. 특히 S등급을 받은 5개 과정 중 2개는 자체 운영 과정, 2개는 대학연합과정으로 선정됐다.
송기신 백석대 총장은 “해외취업연수사업 전반에 대한 체계적인 운영과 교육 성과를 인정받은 결과”라며 “인재 양성을 위해 해외취업 지원 모델을 발전시키겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
