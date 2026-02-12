수영강 잇고 통학로 정비… 부산 보행 환경 확대

수영구~해운대 연결 보행 축 형성

차 없는 길·셉테드 기반 통학로 도입

보행 중심 생활권 확대, 사회적 합의 과제

수영강 휴먼브리지 전경./부산시 제공

수영강을 가로지르는 보행 전용 다리가 개통되고 학교 주변 통학로 개선 사업이 본격화하면서 부산의 15분도시 정책이 수변과 학교 현장으로 확대되고 있다.



부산시는 12일 오후 에이펙(APEC)나루공원 방향 보행교량 상부에서 ‘수영강 휴먼브리지’ 준공식을 개최했다. 2020년부터 추진된 이 사업은 단절돼 있던 수영강 양안을 연결해 시민의 보행 이동 편의를 높이고 수변 문화·관광 공간을 확충하기 위해 마련됐다.



이번 개통으로 수영구 주거지역과 해운대구 에이펙나루공원, 영화의전당이 하나의 생활권으로 묶였다. 광안리에서 수영강, 해운대로 이어지는 보행 관광 동선도 형성됐다.



시는 전 구간을 ‘부산시 제1호 보행자전용길’로 지정해 차량과 자전거, 개인형 이동장치의 통행을 제한하고 교통약자도 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.





같은 날 오후 도모헌에서는 ‘15분도시 안전통학로 지킴이 발대식’이 열렸다. 시는 부산 전역 660개 학교를 대상으로 차 없는 길, 보행자 전용 보도, 보행자 안심 공간 등 3가지 유형의 범죄예방 환경설계(셉테드) 기반 통학로 모델을 도입해 학생과 차량 동선을 분리하는 구조적 개선을 추진하고 있다. 올해는 교육청과 구·군이 신청한 64개 후보지 가운데 5곳을 시범 대상지로 선정했다.



그러나 학교 주변 주택가의 불법주정차와 상가 도로점용 등 현실적인 제약도 적지 않다. 특히 교통체계 개편에는 인근 주민의 협조가 필수적이라는 점에서 사회적 합의 형성이 과제다. 이에 시는 학생·학부모·시민이 참여하는 ‘안전통학로 지킴이’를 운영해 캠페인과 생활 실천 운동을 병행할 계획이다.



수변을 잇는 보행교량과 학교 앞 통학로 개선은 모두 차량 중심 도시 구조를 사람 중심으로 바꾸려는 15분도시 정책의 일환이다. 박형준 시장은 “아이들이 안심하고 걸을 수 있는 길은 어른들의 작은 양보에서 시작된다”며 “보행이 일상이 되는 도시 환경을 만들겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



