‘지면 딴다’ 역베팅 사기… 270억 피해 조직원 대거 검거
‘역베팅 사기’로 270억원 상당의 피해를 입힌 조직원들이 태국 등지에서 대거 검거됐다.
제주경찰청은 사기 및 유사수신행위 규제법 위반 혐의로 투자사기 조직원 42명을 입건하고, 이 가운데 9명을 구속하는 등 총 21명을 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.
경찰에 따르면 피의자들은 2024년 5월부터 2025년 6월까지 말레이시아 유명 복합리조트 회사를 사칭한 인터넷 사이트 ‘OO볼’을 운영하면서 축구 경기 점수에 역베팅하도록 유도해 투자금을 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 캄보디아 프놈펜에 본사를 두고 영업팀·고객관리팀 등으로 역할을 분담했으며, 인터넷 도박사이트와 휴대전화 앱, 국내 10개의 유사수신센터를 통해 역베팅을 홍보하며 피해자를 모집했다.
실제 스포츠 경기에 베팅하도록 하면서 승패 결과를 누구나 예측할 수 있는 경기에서 약팀이 패할 경우 배당금을 지급한다고 속여 피해자들이 손쉽게 수익을 얻을 수 있는 것처럼 믿게 만들었다.
그러나 게임은 한 번 베팅시 충전액을 전부 걸도록 설계됐고, 돌려막기가 어려워지거나 인출을 요구하는 피해자들에 대해서는 승패를 조작해 전액을 잃게 만드는 구조였다.
피의자들은 회원 모집 인원에 따라 9등급으로 나누어 배당률을 높여주고, 상위 모집인에게는 외제차를 경품으로 제공하는 등 다단계 방식으로 피해자를 끌어들였다.
현재까지 신고된 피해자는 838명, 피해액은 총 270억원에 파악됐다. 이 가운데 약 400명이 제주도민이다.
국내 유사수신센터는 제주 3곳을 비롯해 서울 강남·역삼, 인천, 대전, 강원 동해, 충북 옥천, 충남 천안 등 전국에 퍼져 있었다.
경찰은 지난해 3월부터 수사를 진행해 캄보디아 현지 조직원 18명과 국내 센터장 및 모집책 24명 등 총 42명을 특정했다.
해외 체류 중인 피의자들에 대해서는 인터폴 적색수배 조치해 4명을 송환하는 등 구속 9명을 포함해 21명을 검창에 송치했다. 나머지 21명에 대해서도 수사가 이어지고 있다.
경찰은 범행에 사용된 인터넷 도박사이트 34개를 차단하고, 87개 범행 계좌를 지급정지했다. 국내 검거 과정에서 2억3000만원을 추징했으며, 17억원 상당에 대해서는 추징보전을 신청 중이다.
특히 지난해 11월 태국 현지 은신처에서 검거된 4명은 지난해 6월 피해자들이 베팅 금액을 고의로 잃도록 조작한 후 태국으로 도피했다. 이들은 태국의 고급 빌라에 숨어 있었으며, 현장에서 현금 4000만원과 금팔찌, 명품가방 등이 압수됐다.
제주경찰청은 “역베팅 방식은 결국 투자자가 예정된 시점에 돈을 모두 잃도록 설계된 범행”이라며 “단기 투자로 거액을 손쉽게 벌 수 있다는 홍보를 접하면 송금하지 말고, 즉시 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
