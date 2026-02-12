이장우 대전시장 “지역 국회의원들, 정말 무책임하다”
이장우 대전시장이 “더불어민주당 소속 대전·충남지역 국회의원들이 국회 행정안전위원회 소위에 단 한명도 없다. 정말 무책임한 사람들”이라고 직격했다.
이 시장은 12일 대전시청에서 긴급 기자간담회를 갖고 행정통합 특별법 관련 국회 행정안전위원회 소위 심사 결과에 대한 입장을 밝혔다.
그는 충남과 대전의 이익을 대변해야 할 민주당 소속 국회의원들이 소위에 없었을 뿐 아니라 별다른 목소리조차 내지 않고 있다고 지적했다.
이 시장은 “국민의힘은 나와 김태흠 충남지사가 송언석 원내대표에게 요청해 강승규 의원을 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 행안위로 긴급 사보임해서 투입했다”며 “그런데 민주당은 지금 행안위 소위에 서울·인천·청주·용인 의원 등이 포함돼 있을 뿐 우리 지역의 의견을 전달할 수 있는 국회의원이 한 명도 없다”고 했다.
그러면서 “지금 아주 중요한 대전·충남 통합법안을 다루고 있는데, 지역 국회의원이라는 분들이 시장 출마 선언이나 하고 있으니 참 한가하다”며 “떡 줄 사람은 생각도 않는데 출마 선언을 하고 다닐 정신이 어디 있나”라고 비판했다.
이 시장은 소위 심사 결과가 성일종 의원이 낸 특별법 원안에 비해 크게 후퇴했다고도 지적했다. 소위는 전날 심사에서 특별법 내 여러 특례 가운데 양도소득세·법인세·부가가치세 등의 조정, 지역균형발전특별회계 특별계정 설치, 예비타당성 조사 및 투자심사 면제, 대전·충남 보통교부세 총액 6% 등의 조항을 수용하지 않았다.
대전·충남의 경우 통합자치단체 명칭 및 설치 목적, 특별지방행정기관 사무이관 기준, 양도세·부가가치세·법인세 등 국세 교부 특례 등의 내용을 쟁점사항으로 남겨뒀다.
이 시장은 “성 의원의 안은 부처 조정 협의안을 중심으로 심사를 했다고 한다. 성 의원이 낸 안은 많은 특례가 의무로 돼 있지만 민주당이 낸 안은 재량으로 돼 있다”며 “기본적으로 낸 법안보다도 지금 더 후퇴한 상황”이라고 했다.
이어 “민주당이 지난해 우리가 법안을 냈을 때부터 준비하고, 법안에 대해서도 전문가들 의견을 충분히 듣고 함께 했다면 훨씬 좋았을 것”이라며 “미흡한 특별법으로 인한 후유증을 어떻게 감당할 것인지 이해가 되지 않는다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
