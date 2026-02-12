이장우 대전시장 “지역 국회의원들, 정말 무책임하다”

이장우 대전시장이 11일 대전시청에서 기자회견을 갖고 행정안전부장관에게 행정통합 주민투표를 요청한 것에 대해 설명하고 있다. 대전시 제공

충남과 대전의 이익을 대변해야 할 민주당 소속 국회의원들이 소위에 없었을 뿐 아니라 별다른 목소리조차 내지 않고 있다고 지적했다.

민주당은 지금 행안위 소위에 서울·인천·청주·용인 의원 등이 포함돼 있을 뿐 우리 지역의 의견을 전달할 수 있는 국회의원이 한 명도 없다”고 했다.

“지금

참 한가하다”며

고 비판했다.

이 시장은 소위 심사 결과가 성일종 의원이 낸 특별법 원안에 비해 크게 후퇴했다고도 지적했다.

양도세·부가가치세·법인세 등 국세

성 의원의 안은 부처 조정 협의안을 중심으로 심사를 했다고 한다.

성 의원이 낸 안은 많은 특례가 의무로 돼 있지만 민주당이 낸 안은 재량으로 돼 있다”며 “

기본적으로 낸 법안보다도 지금 더 후퇴한 상황”이라고 했다.

“민주당이 지난해