블랙핑크, K팝 최초로 국중박과 협업 “신곡 공개에 문화유산 해설도”
그룹 블랙핑크가 새 앨범 발매를 앞두고 국립중앙박물관과 손잡는다. K팝 아티스트가 국립중앙박물관과 공식 협업에 나서는 것은 이번이 처음이다.
12일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 미니 3집 ‘DEADLINE(데드라인)’ 발매를 기념해 오는 26일부터 다음 달 8일까지 국립중앙박물관과 함께 ‘국중박 X 블랙핑크’ 프로젝트를 진행한다. 여기에는 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이까지 공식 파트너로 참여한다.
프로젝트 기간 동안 국립중앙박물관 외관은 블랙핑크를 상징하는 핑크빛 조명으로 물드는 라이팅 이벤트가 펼쳐진다. 블랙핑크 멤버들은 박물관 대표 유물 8종의 오디오 도슨트로 참여해 한국 문화유산의 안내자 역할을 해낼 예정이다.
박물관 내부에는 앨범 발매를 기념한 특별한 음악 체험도 마련된다. 메인 로비 ‘역사의 길’에 위치한 광개토대왕릉비 앞에서는 미니 3집 전곡을 미리 감상할 수 있는 리스닝 세션이 진행된다. 이 중 일부 세션은 스포티파이 프리미엄 이용자를 대상으로 운영된다.
앨범 발매를 하루 앞두고 시작되는 사전 청취는 오는 19일 오후 8시부터 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다. 앨범 발매일인 27일 이후에는 박물관 운영 시간 내 누구나 자유롭게 참여할 수 있도록 개방할 예정이다.
YG엔터테인먼트는 “음악과 문화유산의 경계를 넘나드는 신선한 협업”이라며 “글로벌 팬덤은 물론 국내외 문화계와 대중의 관심을 동시에 끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.
블랙핑크가 완전체로는 3년5개월 만에 선보이는 미니 3집에는 타이틀곡 ‘GO’, 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’ ‘Me and my’ ‘Champion’ ‘Fxxxboy’ 등 5곡이 수록된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
