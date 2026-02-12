시사 전체기사

대구 시민단체들 “2·18기념공원 명칭 병기 허용하라”

입력:2026-02-12 14:34
대구 지하철 화재 참사 23주기를 앞두고 대구 중구 중앙로역 참사 기억공간에 희생자를 추모하는 꽃다발이 놓여 있는 모습. 연합뉴스

대구지역 시민단체들이 대구시민안전테마파크에 ‘2·18기념공원’ 명칭을 함께 사용할 수 있어야한다고 주장하고 나섰다.

대구지하철참사희생자대책위원회 등 지역 19개 시민사회단체는 12일 대구시청 앞에서 기자회견을 열고 “192명이 희생된 지하철 참사가 발생한 지 23년이 지났지만 아직 추모 공원도, 위령비도 없다”며 “대구시민안전테마파크에 2·18기념공원을 병기하는 것도 거부하고 있다”며 목소리를 높였다.

또 “대구시의회가 ‘2·18참사가 2·28운동과 헷갈린다’ ‘상인들의 반대가 많다’ ‘기념이란 표현이 참사에 어울리지 않는다’ 등의 말을 하며 무책임한 모습을 보이고 있다”며 “테마파크 내 희생자 영정 사진 안치와 유품 전시실 운영, 중앙로역 추모 벽 개선, 대구시의 사과 등도 필요하다”고 강조했다.

한편 2·18 안전문화재단 등은 오는 18일까지를 대구시민안전주간으로 정해 추모식, 시민 추모벽 운영, 무연고 희생자 참배 등을 진행할 계획이다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

