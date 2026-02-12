장동혁 “모래알로 지은 밥 먹으러 청와대 갈 수 없어”
장동혁 국민의힘 대표가 12일 예정돼 있던 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표와의 오찬에 “민생을 논하자고 하면서 모래알로 지은 밥을 씹어먹으러 청와대에 갈 수는 없는 일”이라며 불참한다고 밝혔다. 오찬 회동에서 민생을 논의하자는 제안에 수용했었지만, 더불어민주당이 전날 ‘재판소원 허용법’ ‘대법관 증원법’ 등 국민의힘이 사법파괴 악법으로 규정한 법안을 또 협의 없이 일방 통과시켰다는 점을 문제 삼았다. 국민의힘은 이날 본회의도 보이콧할 방침이다.
장 대표는 국회에서 기자회견을 열고 “아무리 봐도 오늘 오찬은 이 대통령과 정 대표 두 분이 하는 게 맞는 것 같다”며 “한 손으로 등 뒤에 칼을 숨기고, 한 손으로 악수를 청하는 것에 응할 수는 없다”고 말했다.
장 대표는 “저는 어제 오전에 오찬 회동을 제안받았다. 민생 논하자는 제안에 즉각 답을 드렸다”며 “그런데 어제 국회 법제사법위원회에서 민주당이 재판소원 허용 법률과 대법관 증원 법률을 일방 통과시켰다”고 비판했다. 이어 “조희대 대법원장도 그 결과가 국민에게 피해가 가는 중대한 문제라는 입장을 밝혔다”며 “정 대표는 그걸 몰랐는지, 정 대표가 이 대통령을 위해 준비한 설명절 선물이 국민께는 재앙이 되고 말았다”고 목소리를 높였다.
장 대표는 “이런 것이 한두 번이 아니다. 대통령과 오찬이 잡히면 반드시 그 전날에는 이런 무도한 일들이 벌어졌다”며 “우연도 겹치면 필연이다. 청와대에서 법을 강행 처리할 것을 몰랐다면 정 대표에게 묻겠다. 정 대표는 이 대통령의 '엑스맨'인가”라고 따져 물었다. 그러면서 “이런 악법들을 통과시킨 것도 이 대통령을 의도적으로 곤경에 빠뜨리기 위함인지 묻겠다”고 지적했다.
장 대표는 “이러고도 제1야당 대표와 오찬을 하자고 한 것은 모래알로 지은 밥을 내놓은 것과 같다. 이것을 씹어먹으러 제가 청와대에 들어갈 수는 없는 일”이라고 강조했다.
장 대표는 “오늘 이 대통령을 만나면 정쟁적 요소는 모두 덜어내고 민생에 관한 얘기만 하려 했다. 어제 현장 행보를 통해서 만났던 분들이 들려주신 현장의 신음소리를 대통령께 들려드리려고 했다”며 "시장의 원리를 거스르려 하지 말고 시장을 지켜보며 필요할 때만 시장에 개입해야 한다는 말씀을 드리려 했다”고 말했다.
그는 또 “지금은 야당을 향한 종합특검이 아니라 사법시스템 무너뜨리는 악법들이 아니라 국민의 신음소리에 귀 기울이고 국민의 어려운 삶을 살피는 것이 먼저라는 말씀을 드리려고 했다”며 “절대 권력은 절대 부패할 수밖에 없는데 야당이 제대로 기능을 해야, 언론이 제대로 기능을 해야, 그리고 여당이 대통령을 견제하는 기능을 해야, 그리고 청와대 내에도 대통령을 견제할 힘이 있어야 그나마 덜 부패할 수 있다는 말씀을 드리려고 했다”고 강조했다.
장 대표는 “정 대표는 오늘 오찬 취소가 예의 없는 일이라고, 예의 없는 행동이라고 비판한다”며 “야당 대표를 불러 오찬 회동을 하자고 한 직후에 대법원장조차도 심각한 우려를 표하는 그런 법안을 일방적으로 통과시키고 그것도 모자라 86명의 여당 의원들이 대통령 공소취소를 주장하면서 모임을 만드는 것은 국민께 진정 예의 있는 행동인가. 그것은 예의 없는 행동을 넘어 야당, 야당 대표에 대한 배신이고 국민에 대한 배신”이라고 주장했다.
