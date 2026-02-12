IOC 승인 분산개최 사례 확인…전북, 밀라노 올림픽 현장 점검

5일부터 12일까지 밀라노‧코르티나 현장 방문

6개 도시 분산 운영 구조 확인

김관영 전북지사가 2026 밀라노 동계올림픽 분산개최 운영 사례를 현장에서 확인하고 있다. 전북도 제공

밀라노와 코르티나 담페초 간 거리는 약 410㎞에 이르지만, 기존 경기장 활용과 종목별 분산 배치, 교통·운영 계획을 통해 대회 운영이 이뤄지고 있다는 점을 현장에서 확인했다는 설명이다.

전북도 관계자는 “이번 방문은 올림픽 유치 찬반과는 별도로, 국제적 기준에서 분산개최가 어떻게 운영되는지를 현장에서 확인하는 과정이었다”며 “확인한 사례들은 향후 정책 검토와 논의 과정에서 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.