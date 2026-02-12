IOC 승인 분산개최 사례 확인…전북, 밀라노 올림픽 현장 점검
5일부터 12일까지 밀라노‧코르티나 현장 방문
6개 도시 분산 운영 구조 확인
전북특별자치도가 2026년 동계올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노를 방문해 국제올림픽 위원회(IOC)가 승인한 올림픽 분산개최 운영 사례를 현장에서 확인했다.
12일 전북도에 따르면 김관영 전북지사를 단장으로 한 출장단은 지난 5일부터 이날까지 이탈리아 밀라노를 방문해 ‘2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽’ 주요 공식 일정에 참석하고 대회 준비 및 운영 현장을 참관했다. 이번 일정은 IOC가 차기 올림픽 유치에 관심 있는 국가와 도시의 고위 인사를 대상으로 운영하는 ‘고위직 옵저버 프로그램’의 일환으로 진행됐다.
출장단은 특히 밀라노 코르티나 담페초 동계올림픽이 밀라노를 중심으로 총 6개 도시에서 경기를 분산 개최하는 구조임에도 IOC 승인을 받은 점에 주목했다. 밀라노와 코르티나 담페초 간 거리는 약 410㎞에 이르지만, 기존 경기장 활용과 종목별 분산 배치, 교통·운영 계획을 통해 대회 운영이 이뤄지고 있다는 점을 현장에서 확인했다는 설명이다.
전북도는 이 사례를 통해 올림픽이 반드시 단일 도시나 근거리 집적 개최 방식에 한정되지 않고, 종목 특성과 지역 여건에 맞춘 분산 운영도 가능하다는 국제적 운영 사례를 점검했다고 밝혔다. 이는 골프, 축구, 사격, 농구 등 33개의 종목을 전주를 중심으로 전국 9개 도시로 분산 개최하는 전주 하계올림픽 유치 구상과 비교 가능한 사례로 꼽힌다
전주를 중심으로 한 전북권과 인접 지역 간 이동 거리는 밀라노·코르티나 사례보다 짧아, 수송과 운영 측면에서 참고할 만한 요소가 있다는 점도 함께 확인했다.
전주 하계올림픽 추진은 최근 사전타당성조사를 마무리하고 비용 대비 편익(B/C)이 1.03으로 분석 결과가 나왔다. 또 대국민 찬성률은 82.7%, 전북도민 찬성률은 87.6%로 조사됐다.
이를 바탕으로 지난 6일 도의회 본회의에서 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치 동의안’이 가결되면서 유치 절차가 문화체육관광부 등 정부 심의 단계에 진입했다.
전북도 관계자는 “이번 방문은 올림픽 유치 찬반과는 별도로, 국제적 기준에서 분산개최가 어떻게 운영되는지를 현장에서 확인하는 과정이었다”며 “확인한 사례들은 향후 정책 검토와 논의 과정에서 참고 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사