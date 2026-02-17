“뻘글 쓰니 짭새 왔다”…‘스와팅 손해배상’ 강력해야

경찰특공대 등이 지난해 8월 아이돌그룹 공연을 앞둔 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장(KSPO돔)을 통제한 채 수색하고 있다. 경찰은 한국어와 일본어로 폭탄을 설치했다고 협박하는 내용의 팩스가 들어왔다는 신고를 받고 수색을 진행했다. 2000명이 대피하는 소동이 벌어졌지만 폭발물은 발견되지 않았다. 연합뉴스

“장난이었다”…누가, 왜 이런 일을 벌이나



지난해 8월 5일 서울 중구 명동 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 인터넷 커뮤니티에 올라와 출동한 경찰이 주변을 통제하고 있다. 연합뉴스.

지난해 12월 18일 제주시 영평동에 위치한 카카오 본사 건물에서 경찰 등이 폭발물 등 의심 물질을 수색하고 있다. 제주소방안전본부 제공

“처벌, 더 강해져야”…재발방지책 필요



재발을 막기 위해서는 발신자·계정·IP 등을 토대로 위험도를 분류하는 체계가 필요하다는 의견이 나온다.

