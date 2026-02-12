‘전두환 회고록’ 최종 승소한 5·18기념재단 “역사 왜곡 멈추길”
소송 9년 만에 대법원 배상 책임 확정
“왜곡·폄훼 우리 사회서 종식되길…”
대법원이 전직 대통령 고(故) 전두환씨의 회고록이 5·18민주화운동에 대한 허위 사실을 적시하고 있다고 판단한 데 대해 5·18기념재단은 “역사 왜곡이 멈추는 분기점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.
전두환 회고록 관련 민·형사 재판 피해자 측 법률대리인 김정호 변호사(민주사회를위한변호사모임 광주전남지부 5·18특위위원장)는 12일 대법 판결 직후 “2017년 회고록 출간 이후 9년 만에 내려진 이번 판결은 지연된 정의라는 아쉬움이 있지만, 결국 진실이 확인된 사필귀정의 판단”이라며 “5·18 진상규명은 이념이나 정파의 문제가 아니라 민주주의와 상식, 역사정의를 바로 세우는 일”이라고 밝혔다. 이어 “이번 판결을 계기로 북한군 개입설 등 근거 없는 왜곡과 폄훼가 우리 사회에서 종식되기를 바란다”고 말했다.
박강배 5·18기념재단 상임이사도 “이번 대법원 판결은 5·18 왜곡이 단순한 ‘의견’이 아니라 객관적 사실에 반하는 ‘허위사실’이며, 그에 대한 법적 책임이 분명히 존재한다는 점을 명확히 한 선언적 의미를 갖는다”면서 “향후 유사한 역사 왜곡 사건에 중요한 판단 기준이 될 것”이라고 밝혔다. 또한 “역사적 사실이 왜곡 없이 다음 세대에 정확히 전달되기를 바란다”며 “5·18은 특정 지역이나 세대의 문제가 아니라 대한민국 민주주의의 역사”라고 강조했다. 끝으로 박 상임이사는 “이번 판결이 반복돼 온 역사 왜곡을 멈추는 분기점이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.
대법원은 이날 ‘전두환 회고록 1권’에 담긴 5·18민주화운동 관련 일부 표현이 허위사실 적시에 해당하고, 5·18 관련 단체의 사회적 평가를 침해한 명예훼손이라고 최종 확정했다.
특히 대법원은 회고록에 고 조비오 신부를 ‘파렴치한 거짓말쟁이’라고 표현한 부분은 모욕적·경멸적 인신공격으로서 별도의 불법행위를 구성한다고 판단했다.
확정 판결에 따라 전씨의 부인 이순자씨와 아들 전재국씨는 5·18기념재단과 5·18 공법단체에 각각 1500만원, 조 신부에게 1000만원 등 총 7000만원을 배상해야 한다. 또 회고록 중 왜곡된 일부 표현을 삭제하지 않고는 출판·배포가 금지된다.
5·18기념재단은 오는 19일 재단 오월기억저장소 회의실에서 기자 간담회를 열고 전두환·지만원 관련 대법원 판결의 법적 의미를 정리하는 자리를 가질 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
