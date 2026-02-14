게임, 현실이 되다…성수동 이색 공간 ‘펍지 성수’ [가봤어요]

현장에 도착하니 그동안 모니터로만 봤던 게임 속 세계가 현실로 구현돼 있었다. 게임에 관심 없는 사람도 즐길 수 있는 것이 가득했고, 게임 산업의 미래를 엿볼 수 있는 공간도 한두 곳이 아니었다. 지난해 10월 이재명 대통령이 방문해 눈길을 끌기도 했던 이곳은 서울 성수동에 들어선 크래프톤의 복합 문화공간 ‘펍지(PUBG) 성수’.
펍지 성수는 게임을 즐기는 많은 이에겐 이미 ‘성지’로 자리 잡은 곳이다. 펍지 성수는 무슨 매력으로 게임 유저들의 명소가 될 수 있었을까. 지난 5일 현장을 찾아 펍지 성수 곳곳을 둘러봤다.
별도 센서 없이 카메라만으로…‘몸 배그’
건물 내부에 들어서자 가장 먼저 마주한 곳은 체험존이었다. ‘몸으로 즐기는 배틀그라운드’라 할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠를 확인할 수 있었는데, 별도의 부착형 센서나 컨트롤러 없이 신체 움직임만으로 화면 속 캐릭터를 조작할 수 있는 장소였다.
이런 조작이 가능한 것은 크래프톤의 ‘영상 기반 실시간 모션 인식’ 기술 덕분이었다. 게임 화면이 나오는 대형 모니터 인근에 설치된 고해상도 카메라는 체험자의 미세한 움직임까지 포착해 이를 즉각적으로 게임 캐릭터의 동작으로 변환했다.
예컨대 바닥에 웅크려 앉아 바닥에 손을 뻗는 동작을 취하면 캐릭터가 아이템을 줍고, 제자리에서 점프하면 장애물을 넘을 수 있었다. 상체를 기울이면 화면 속 캐릭터도 몸을 기울였고, 제자리 뛰기를 하자 캐릭터 역시 달리기 시작했다. 크래프톤 관계자는 “키보드와 마우스, 조이스틱 등 세밀한 조작에 익숙지 않은 이용자들을 위해 개발했다”고 설명했다.
인간의 몸을 인터페이스로 활용하는 이 같은 기술은 게임 몰입도를 끌어올리기에 충분했다. 현장에서 만난 박기수(32)씨는 “아직 완벽하게 현실감을 구현한 것은 아니지만 이런 기술이 머지않아 적용될 생각을 하니까 설렌다”고 말했다.
“게이머의 적은 AI”…AI와 벌인 한판 대결
건물 3층에 있는 ‘플레이 아레나’도 독특한 공간이었다.
이곳은 배틀그라운드에 나오는 수송기 화물칸을 모티브로 삼아 꾸며진 이색 PC방이었는데, 총 72대의 고사양 PC가 설치돼 있었다. 당장이라도 낙하산을 매고 전장에 뛰어들어야 할 것 같은, 왠지 모르게 비장한 분위기를 띤 공간이었다.
평소엔 PC방처럼 운영되지만, 이날은 크래프톤의 기술력이 집약된 특별한 프로그램을 경험할 수 있었다. 바로 ‘강화학습 AI’와의 대결. 이곳의 AI들은 실제 유저들의 플레이 데이터를 수천 시간 학습해 탄생한 것들로, 단순한 패턴을 반복하는 기존 봇(Bot)과 달리, 엄폐물을 활용하거나 사각지대를 노리고 투척물을 던지는 등 사람과 대결하는 듯한 착각을 불러일으킬 정도로 정교하게 설계돼 있었다.
동남아시아 배경의 ‘사녹(Sanhok)’ 맵에서 AI가 플레이하는 캐릭터 24명과 생존 경쟁을 벌였다. 24대 1이라는 수적 열세는 생각보다 가혹했다. AI들은 수풀이 우거진 사녹 맵의 지형지물을 영리하게 이용하며 포위망을 좁혀왔다. 실제 유저 못지않은 AI의 전술적 움직임은 단순한 체험을 넘어 실제 사람과의 교전 상황과 유사한 긴장감을 선사했다.
현장에서는 게임 콘텐츠를 오프라인 클래스로 확장한 ‘윈터 스쿨’ 프로그램도 한창이었다. 배그의 게임 요소를 커리큘럼에 녹여낸 프로그램이었는데, 가령 게임 승리 시 추는 춤을 배우는 ‘댄스 클래스’, 게임 내 지형지물 이동 기술을 체득하는 ‘파쿠르(Parkour)’ 강습, 맵 곳곳의 낙서를 예술로 승화시킨 ‘그래피티’, 전장의 배경음악을 다루는 ‘DJ 클래스’ 등이 운영 중이었다.
게임 속 아이템이 현실로…‘자기장’ 입은 굿즈와 ‘두쫀탄’
1층에 있는 ‘루트 스토어(Loot Store)’에서는 배그의 핵심 시스템인 ‘자기장(Blue Zone)’을 한국 전통 자개 공예로 재해석한 굿즈를 만날 수 있었다.
김범수 크래프톤 커뮤니케이션팀 팀장은 “게임 IP를 단순한 콘텐츠 소비에 그치지 않고, 전통문화와 결합한 현대적 오브제이자 라이프스타일 영역으로 확장하려는 우리의 방향성과 ‘오늘전통협업’이 지향하는 전통문화의 현대적 활용이라는 접점에서 함께할 수 있었다”고 말했다.
‘펍지 카페’에서는 게임 아이템을 형상화한 이색 디저트가 눈길을 끌었다. 수류탄 모양으로 두바이 쫀득 쿠키를 형상화 한 ‘두쫀탄’, 3레벨 헬멧 모양을 본뜬 ‘삼뚝 케이크’ 등이 인상적이었다.
주민들도 사랑하는 ‘열린 광장’
펍지 성수의 야외 광장은 자유로운 스트릿 문화를 느낄 수 있는 공간으로 꾸며져 있었다. 스케이트 보드를 타기에 최적화된 구조로 설계돼 있어 인근 보더들 사이에서는 이미 명소로 자리 잡은 곳이었다. 실제로 현장에선 청년들이 보드를 타면서 그래피티 아트로 꾸며진 경사면 ‘쿼터파이프’를 오르내리며 묘기를 부리곤 했다.
약 2000㎡(약 600평)에 달하는 이 공간은 지역 커뮤니티의 장으로도 쓰인다. 성동구청과 협력하여 대관 행사를 진행하거나, 인근 주민 및 방문객들이 참여하는 ‘바베큐 파티’ 등 이색적인 커뮤니티 이벤트가 열리기도 한다. 폐쇄적인 게임 공간이 아닌, 개방형 소통 공간을 지향하는 운영 철학이 반영돼 있는 셈이었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지