게임, 현실이 되다…성수동 이색 공간 ‘펍지 성수’ [가봤어요]

서울 성동구 성수에 있는 '펍지 성수' 입구

크래프톤의 복합 문화공간 ‘펍지(PUBG) 성수’.

펍지 성수는 게임을 즐기는 많은 이에겐 이미 ‘성지’로 자리 잡은 곳이다. 펍지 성수는 무슨 매력으로 게임 유저들의 명소가 될 수 있었을까.

별도 센서 없이 카메라만으로…‘몸 배그’



1층 체험존의 '몸으로 즐기는 배틀그라운드'. 모니터에는 관람객이 몸을 움직일때마다 게임 캐릭터가 함께 움직이는 모습이 나오고 있다. 한명오 기자

별도의 부착형 센서나 컨트롤러 없이 신체 움직임만으로 화면 속 캐릭터를 조작할 수 있는 장소였다.

크래프톤의 ‘영상 기반 실시간 모션 인식’ 기술 덕분이었다. 게임 화면이 나오는 대형 모니터 인근에 설치된 고해상도 카메라는 체험자의 미세한 움직임까지 포착해 이를 즉각적으로 게임 캐릭터의 동작으로 변환했다.

관람객이 게임 내 아이템을 줍기 위에 웅크려 앉은 모습. 한명오 기자

만난 박기수(32)씨는 “아직 완벽하게 현실감을 구현한 것은 아니지만 이런 기술이 머지않아 적용될 생각을 하니까 설렌다”고 말했다.

“게이머의 적은 AI”…AI와 벌인 한판 대결



총 72대의 고사양 PC가 설치돼 있었다.

당장이라도 낙하산을 매고 전장에 뛰어들어야 할 것 같은, 왠지 모르게 비장한 분위기를 띤 공간이었다.

PC방처럼 운영되지만, 이날은 크래프톤의 기술력이 집약된 특별한 프로그램을 경험할 수 있었다. 바로

‘강화학습 AI’와의 대결. 이곳의 AI들은 실제 유저들의 플레이 데이터를 수천 시간 학습해 탄생한 것들로,

단순한 패턴을 반복하는 기존 봇(Bot)과 달리, 엄폐물을 활용하거나 사각지대를 노리고 투척물을 던지는 등 사람과 대결하는 듯한 착각을 불러일으킬 정도로 정교하게 설계돼 있었다.

수강생들이 펍지 성수에서 열리는 DJ 클래스에 참여해 있다. 크래프톤 제공

게임 승리 시 추는 춤을 배우는 ‘댄스 클래스’, 게임 내 지형지물 이동 기술을 체득하는 ‘파쿠르(Parkour)’ 강습, 맵 곳곳의 낙서를 예술로 승화시킨 ‘그래피티’, 전장의 배경음악을 다루는 ‘DJ 클래스’ 등이 운영 중이었다.

게임 속 아이템이 현실로…‘자기장’ 입은 굿즈와 ‘두쫀탄’



스토어(Loot Store)’에서는 배그의 핵심 시스템인 ‘자기장(Blue Zone)’을 한국 전통 자개 공예로 재해석한 굿즈를 만날 수 있었다.

펍지 카페에서 판매 중인 상품들. 분홍색 '3뚝'과 두바이쫀득쿠키를 투척물 처럼 꾸민 '두쫀탄'을 판매 중이다. 한명오 기자

주민들도 사랑하는 ‘열린 광장’



펍지 성수의 야외 공간